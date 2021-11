Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyzýva podniky, aby sa zapojili do prieskumu o spotrebe energie, ktorý pripravila v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME.



"Energetické audity pomáhajú malým a stredným podnikom odhaliť, ako môžu znížiť spotrebu energie," poznamenala agentúra s tým, že cieľom prieskumu je práve zistiť, aké sú reálne potreby podnikov v tejto oblasti a čo sú hlavné prekážky pri využívaní energetických auditov.



Slovenskí malí a strední podnikatelia, ale aj organizácie a špecialisti zaoberajúci sa znižovaním spotreby energie sa môžu do medzinárodného prieskumu zapojiť do 30. novembra tohto roka. Agentúra zdôraznila, že čím viac odpovedí bude k dispozícii, tým presnejšie bude možné identifikovať prekážky.



"Energetické audity nie sú v súčasnosti na Slovensku pre malé a stredné podniky povinné, informácie z nich však bývajú pre podniky užitočné. Analýzou dostupných dát z vykonaných energetických auditov v rokoch 2015 - 2019 bolo zistené, že potenciál energetických úspor v malých a stredných podnikov na Slovensku je na úrovni 15 %," ilustrovala agentúra.



Zámerom projektu LEAP4SME, ktorý je financovaný z programu Horizon 2020, je podporiť členské štáty EÚ pri vytváraní alebo zlepšovaní účinných politík zameraných na zvýšenie motivácie malých a stredných podnikov zrealizovať nákladovo efektívne úsporné opatrenia vyplývajúce z energetických auditov. Súčasťou projektu je aj mobilizácia súkromných zainteresovaných strán a návrh účinných riešení na dosiahnutie energetických aj neenergetických výhod.



Ako spresnila SIEA, prieskum je rozdelený do dvoch sekcií. Prvá je určená pre organizácie, od národných agentúr a obchodných združení až po ministerstvá, mimovládne organizácie a priemyselné združenia. V druhej časti sa môžu podnikatelia priamo vyjadriť k aktuálnym formám podpory a prekážkam, ktoré im bránia v prístupe k energetickým auditom a k zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Formuláre sú dostupné v deviatich jazykoch. Dotazníky záujemcovia nájdu na webovej stránke Európskej komisie.