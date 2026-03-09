< sekcia Ekonomika
SIEA vyzýva verejnú správu na nahlásenie spotreby energií
Povinnosť poskytovať údaje vyplýva z paragrafu zákona o energetickej efektívnosti.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyzvala subjekty verejnej správy a nimi zriadené organizácie, aby si splnili zákonnú povinnosť a do 31. marca zaslali údaje o celkovej vlastnej spotrebe energie za predchádzajúci rok. TASR o tom informovala SIEA.
Povinnosť poskytovať údaje vyplýva z paragrafu zákona o energetickej efektívnosti. Získané dáta sú podľa agentúry potrebné na plánovanie energetickej politiky štátu a monitorovanie cieľov v oblasti úspor energií.
Údaje sa nahlasujú výlučne elektronicky prostredníctvom Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE). Subjekty majú zaslať sumárnu spotrebu jednotlivých energonosičov zo všetkých faktúr vystavených na ich IČO (identifikačné číslo organizácie) za kalendárny rok 2025.
„Naším cieľom je, aby bol zber dát čo najplynulejší. Systém ISEE sme nastavili tak, aby používateľom umožňoval opravy aj po odoslaní reportu. Zároveň ponúka možnosť hromadného importu, ako aj doplnenia chýbajúcich údajov až do roku 2021,“ uviedol riaditeľ odboru monitorovania energetickej efektívnosti SIEA Peter Štibraný.
Agentúra zároveň pripravila pre používateľov manuály a odpovede na často kladené otázky. V prípade technických alebo odborných problémov môžu subjekty kontaktovať expertov SIEA prostredníctvom telefonických liniek alebo e-mailu.
SIEA pripomenula, že údaje treba zaslať cez modul CVS v systéme ISEE a týkajú sa sumárnej spotreby energií, ako sú elektrina, plyn či teplo, za všetky faktúry vedené na príslušné IČO. Subjekty preto vyzýva, aby si povinnosť nenechávali na poslednú chvíľu.
