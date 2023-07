Agentúra SIEA zabezpečí projekty, ktoré znížia náklady na energie

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečovať štyri národné projekty. Zámery projektov, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach, podnikoch a regiónoch, v piatok schválila komisia monitorovacieho výboru. TASR o tom informovala hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.



"Odobrením našich projektových zámerov sme dostali zelenú, čaká nás proces prípravy a schvaľovania projektov. Našou prioritou je spustiť pokračovanie Zelenej domácnostiam najneskôr v septembri," uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.



Zároveň pripravujú projekt Zelená podnikom. Má ísť o jednoduchú formu pomoci s minimom administratívy. Bude k dispozícii aj pre malých podnikateľov, ktorí nemajú šancu zapojiť sa do tradičných výziev, priblížil Jurikovič.



SIEA pripravuje systematickú podporu pre regióny, v ktorých chýbajú odborné energetické kapacity. Zámerom je vybudovať tímy špecialistov, ktorí budú schopní na regionálnej a lokálnej úrovni nájsť, sledovať a vyhodnocovať možnosti, ako znižovať spotrebu a zvyšovať energetickú sebestačnosť.



"V rámci projektu Kapacity pre regióny budeme od januára 2024 rozširovať pracoviská SIEA a na budúcu jeseň začneme spolu so samosprávnymi krajmi otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky," povedal Jurikovič. Doplnil, že s predsedami ôsmich krajov podpísali memorandum o spolupráci.



Agentúra paralelne pripravuje projekt rozšírenia informačného systému energetickej efektívnosti. Bude zbierať a hodnotiť údaje z odvetví ovplyvňujúcich energetickú a emisnú bilanciu regiónov. Poskytne aj praktické výstupy pre činnosť samospráv a ďalších aktérov regionálneho rozvoja.