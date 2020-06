SIEA: Zásobníky žiadostí o dotácie obnoviteľných zdrojov sú otvorené

Bratislava 25. júna (TASR) - Domácnosti, ktoré chcú do konca roka inštalovať slnečné kolektory, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, majú naďalej možnosť požiadať o poukážku z projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti o príspevky na fotovoltické panely bude možné podávať od pondelka (29. 6.), upozornila na to vo štvrtok Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).



SIEA spustila inovovaný zásobníkový systém podávania žiadostí o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). "V zásobníkoch sme podľa dopytu v predchádzajúcom období vyčlenili sumy na polročné obdobie a poukážky budú vydávané postupne. Dnes pripravujeme zmluvy s poukážkami na tepelné čerpadlá prvým 482 domácnostiam, ďalších viac ako 1000 žiadostí momentálne čaká v zásobníku," uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič. Do konca roka SIEA plánuje podporiť celkom 2000 inštalácií sumou šesť miliónov eur.



Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3400 eur, pri slnečných kolektoroch je to 1750 eur a po 1500 eur môžu získať domácnosti na inštalácie kotlov na biomasu a fotovoltických panelov. Zároveň platí, že príspevok môže tvoriť maximálne polovicu nákladov na zariadenie vrátane inštalácie.



V súčasnosti je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7200 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 14 miliónov eur. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov eur.



Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).