SIEA: Zelená dohoda pre budovy pomôže pri energetických investíciach

Bratislava 31. marca (TASR) - Udržateľné investície do energie v budovách a ich prepojenie s desaťbodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska boli hlavnými témami dnešného úvodného stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej a inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.



Účastníci stretnutia sa zhodli, že transformácia energetických systémov je nevyhnutná a je v súlade s desaťbodovým plánom zníženia závislosti EÚ od zemného plynu z Ruska. Ten predpokladá intenzívne výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá, projekty využitia solárnej a veternej energie, energetickú obnovu budov a zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle, doprave a mestskej infraštruktúre či využitie zeleného vodíka v dodávkach tepla, teplej vody a v kogenerácii tepla a elektriny.



Odborníci zapojení do projektu Zelená dohoda pre budovy zároveň odporúčajú posilniť spoločné aktivity a opatrenia zamerané na príležitosti, ktoré prinášajú súčasné radikálne zmeny v investičnom prostredí.



Zámerom projektu Zelená dohoda pre budovy je pomôcť pri presadzovaní udržateľných energetických investícií, na ktoré už globálni a regionálni investori a firmy v oblasti stavebníctva a budov postupne prechádzajú. Projekt je realizovaný konzorciom deviatich partnerov zo Slovenska a Českej republiky, medzi ktorých patrí aj SIEA. Koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).



"Od budov sa už v blízkej budúcnosti očakáva, že sa stanú aktívnymi prvkami decentralizovaných energetických sietí a budú energiu nielen spotrebovávať, ale aj vyrábať z obnoviteľných zdrojov a skladovať s cieľom vytvárať pre energetické systémy flexibilitu, čo umožní významne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. Avizované zmeny sú významné a zasiahnu celý sektor aj klientov vrátane miest a regiónov, pretože všetci budú musieť preukazovať konkurenčnú schopnosť získavať udržateľné investície do výstavby a obnovy budov," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik. Generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš dodal, že spoločnou snahou je pripraviť analýzy, návrhy a nástroje, ktoré pomôžu všetkým zainteresovaným stranám.