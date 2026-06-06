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SIEA: Zelená domácnostiam môže absorbovať nevyčerpané eurofondy
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Projekt Zelená domácnostiam je pripravený absorbovať na konci programového obdobia nevyčerpané eurofondy. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už v minulosti o presmerovanie prostriedkov žiadala, no neuspela. Tento týždeň to na konferencii o energetickej transformácii v oblasti vykurovania a chladenia v Národnej rade (NR) SR uviedol Michal Ilovič zo SIEA. Zhotovitelia však upozornili, že ich flexibilita má hranice.
„My máme veľkú absorpčnú schopnosť, sme schopní tie peniaze otočiť relatívne rýchlo, lebo povoľovanie týchto projektov nie je časovo náročné. Samozrejme, lepšie by bolo, aby sme ich absorbovali priebežne,“ priblížil Ilovič s tým, že voľné prostriedky bývajú tradične na konci.
Jeho slová potvrdil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy. „Na tých rokovaniach, kde sa zúčastňujeme ako štátni tajomníci, každý deklaruje, že áno, minieme, bude to vyčerpané, nehrozí nečerpanie. Ale my na ministerstve hospodárstva budeme pripravení, keď sa budeme blížiť k záveru, absorbovať tie prostriedky,“ avizoval.
Dušan Vicen, ktorý podľa svojich slov zastupuje 1600 zhotoviteľov, ktorí sú zaregistrovaní v projekte Zelená domácnostiam, upozornil, že pre firmy to môže byť problém. „My zase až tak flexibilní nevieme byť, že keď nám nahádžete 200 zákaziek, máme na to tri mesiace a máme si zabezpečiť materiál, aby sme to vedeli nainštalovať,“ konštatoval. Apeluje aj na zlepšenie administrácie poukážok, na ktorú má SIEA oficiálne tri mesiace. Uviedol však, že zhotoviteľom v súčasnosti chodia poukážky ešte z roku 2024.
Ilovič v reakcii uviedol, že zdržanie bolo spôsobené zmenou pravidiel a následným nahromadením 15.000 žiadostí za dva mesiace. „Učíme sa a pozorujeme, čo funguje a čo nefunguje. Ani nám nevyhovuje, že zdržiavame tie firmy, alebo že blokujeme podniky na dlhé obdobie, to je neprípustný stav. Čiže sa pravdepodobne vrátime k modifikácii spôsobu z minulosti, ktorý fungoval lepšie,“ pripustil.
SIEA začiatkom apríla avizovala, že nové podmienky projektov Zelená domácnostiam a Zelená solidarita zverejní v druhom štvrťroku 2026. Samotné príspevky na inštalácie by mali byť dostupné v treťom štvrťroku. Upraviť sa má mechanizmus podávania žiadostí tak, aby bol jednoduchší, menej chybový a zrýchlil proces preplácania príspevkov. Očakáva sa aj zníženie maximálnych príspevkov na zariadenia na výrobu elektriny, keďže projekt sa chce viac orientovať na dekarbonizáciu vykurovania.
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované. Projekt poskytuje európsku pomoc z Programu Slovensko vo forme poukážok, ktoré môžu pokryť až 50 % oprávnených výdavkov na nákup a inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.
„My máme veľkú absorpčnú schopnosť, sme schopní tie peniaze otočiť relatívne rýchlo, lebo povoľovanie týchto projektov nie je časovo náročné. Samozrejme, lepšie by bolo, aby sme ich absorbovali priebežne,“ priblížil Ilovič s tým, že voľné prostriedky bývajú tradične na konci.
Jeho slová potvrdil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy. „Na tých rokovaniach, kde sa zúčastňujeme ako štátni tajomníci, každý deklaruje, že áno, minieme, bude to vyčerpané, nehrozí nečerpanie. Ale my na ministerstve hospodárstva budeme pripravení, keď sa budeme blížiť k záveru, absorbovať tie prostriedky,“ avizoval.
Dušan Vicen, ktorý podľa svojich slov zastupuje 1600 zhotoviteľov, ktorí sú zaregistrovaní v projekte Zelená domácnostiam, upozornil, že pre firmy to môže byť problém. „My zase až tak flexibilní nevieme byť, že keď nám nahádžete 200 zákaziek, máme na to tri mesiace a máme si zabezpečiť materiál, aby sme to vedeli nainštalovať,“ konštatoval. Apeluje aj na zlepšenie administrácie poukážok, na ktorú má SIEA oficiálne tri mesiace. Uviedol však, že zhotoviteľom v súčasnosti chodia poukážky ešte z roku 2024.
Ilovič v reakcii uviedol, že zdržanie bolo spôsobené zmenou pravidiel a následným nahromadením 15.000 žiadostí za dva mesiace. „Učíme sa a pozorujeme, čo funguje a čo nefunguje. Ani nám nevyhovuje, že zdržiavame tie firmy, alebo že blokujeme podniky na dlhé obdobie, to je neprípustný stav. Čiže sa pravdepodobne vrátime k modifikácii spôsobu z minulosti, ktorý fungoval lepšie,“ pripustil.
SIEA začiatkom apríla avizovala, že nové podmienky projektov Zelená domácnostiam a Zelená solidarita zverejní v druhom štvrťroku 2026. Samotné príspevky na inštalácie by mali byť dostupné v treťom štvrťroku. Upraviť sa má mechanizmus podávania žiadostí tak, aby bol jednoduchší, menej chybový a zrýchlil proces preplácania príspevkov. Očakáva sa aj zníženie maximálnych príspevkov na zariadenia na výrobu elektriny, keďže projekt sa chce viac orientovať na dekarbonizáciu vykurovania.
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované. Projekt poskytuje európsku pomoc z Programu Slovensko vo forme poukážok, ktoré môžu pokryť až 50 % oprávnených výdavkov na nákup a inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.