< sekcia Ekonomika
SIEA:Dostať sa k preplatkom v projekte Zelená domácnostiam bude ľahšie
Zmeny sa týkajú iba domácností s preplatkom, teda keď domácnosť preukázateľne zaplatila zhotoviteľovi vyššiu sumu, než je rozdiel medzi celkovou cenou inštalácie a hodnotou získanej poukážky.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) mení podmienky projektov Zelená domácnostiam a Zelená solidarita. Cieľom je posilniť ochranu domácností, ktoré uhradia zhotoviteľovi plnú cenu inštalácie ešte pred preplatením poukážky. Po novom im bude zhotoviteľ povinný poslať preplatok do siedmich dní od prijatia poukážky. Informovala o tom SIEA, ktorá tak reaguje na prípady, v ktorých zhotovitelia vo finančných ťažkostiach zadržiavali alebo nevrátili domácnostiam peniaze za poukážky, ktoré im agentúra preplatila.
Nové podmienky určujú, že zhotoviteľ je sprostredkovateľ, nie príjemca peňazí z preplatenej poukážky. V prípade preplatku musí zhotoviteľ peniaze previesť na účet domácnosti do siedmich pracovných dní od ich prijatia zo SIEA, prípadne najneskôr v náhradnej lehote do desiatich pracovných dní. Ak tak neurobí, agentúra je oprávnená odstúpiť od zmluvy o preplácaní poukážok a zhotoviteľ jej musí prostriedky vrátiť. Ak SIEA zistí, že zhotoviteľ má vážne finančné problémy, ktoré by mohli ohroziť vrátenie preplatku, môže využiť ochranný mechanizmus a poslať príspevok z poukážky priamo na účet domácnosti.
Zmeny sa týkajú iba domácností s preplatkom, teda keď domácnosť preukázateľne zaplatila zhotoviteľovi vyššiu sumu, než je rozdiel medzi celkovou cenou inštalácie a hodnotou získanej poukážky. Nemení sa štandardný postup, pri ktorom zhotoviteľ hodnotu poukážky odpočítal priamo z faktúry a domácnosť dopláca len zvyšnú časť ceny. SIEA zároveň upozorňuje, že základom ochrany domácnosti zostáva zmluva so zhotoviteľom, v ktorej sa dá vopred písomne dohodnúť spôsob a termín vrátenia prostriedkov za poukážku.
SIEA zároveň informuje o pripravovanej automatickej aktualizácii príjmových hraníc v projekte Zelená solidarita, podľa ktorých sa posudzuje, či domácnosť spĺňa podmienky na zvýhodnenú podporu do výšky 90 % oprávnených výdavkov. Pri doručení súhlasu na preverenie príjmu do 30. apríla 2026 budú posudzované príjmy za rok 2023, neskôr už za rok 2024. Na základe doručených súhlasov bude môcť SIEA získať potrebné informácie od príslušných verejných inštitúcií.
