SIEA:Inovácie môžu slovenským firmám pomôcť zvládnuť energetickú krízu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Národný projekt inovujme.sk vyhlasuje novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0. Podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch SR môžu žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie do výšky 15.000 eur. Informovala o tom v pondelok riaditeľka odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej (SIEA) agentúry Zuzana Valentová.



"Cieľom inovačných poukážok je zabezpečiť podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám, znalostiam, ktoré umožnia presadiť svoj nápad alebo produkt na trhu doma aj v zahraničí," uviedla Valentová. Tiež im pomôcť pri vývoji nových produktov, vylepšení existujúcich či pri uplatňovaní znalostí a technológií do praxe.



Finančná pomoc je vo výške od 2000 do 15.000 eur, SIEA preplatí 85 % celkových výdavkov podniku, pričom preplatenie je opäť formou predfinancovania. Výzvu agentúra vyhlasuje 28. novembra a prvé kolo uzavrie 15. januára budúceho roku alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov. Tých je spolu vyčlenených 1,25 milióna eur, vyčíslila riaditeľka odboru komunikácie.



"Opäť dbáme na nízke administratívne zaťaženie a snažíme sa rúcať mýty a predsudky spojené s eurofondmi. Podnikatelia majú dvere otvorené v našich piatich regionálnych konzultačných centrách, zamestnanci ich procesom žiadosti o poukážku ochotne prevedú," uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.



O inovačnú poukážku môžu žiadať firmy, ktoré doteraz v danom projekte podporené neboli, majú sídlo na území Slovenska a podnikajú viac než rok. Finančnú pomoc udeľujú v oblasti energetickej efektívnosti, inteligentných energetických systémov, progresívnych technológií či materiálov. Firmy môžu poukážku použiť na mapovanie a zavedenie nových postupov, poradenstvo v oblasti zníženia energetickej náročnosti, uskladňovania či prenosu energie, výskum a vývoj inteligentných systémov, no aj na oblasť duševného vlastníctva a prenosu technológií, vysvetlila Valentová.



"Slovenská inovačná a energetická agentúra prostredníctvom inovačných poukážok projektu inovujme.sk pomohla už 180 firmám v sume 2,27 milióna eur. Približne rovnaká suma je alokovaná na pomoc podnikateľom v nasledujúcich 12 mesiacoch," dodal Jurikovič.



Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - inovujme.sk pomáha podnikateľom zavádzať inovácie a prostredníctvom nich zostať relevantnými na slovenskom aj medzinárodnom trhu. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, uzavrela riaditeľka odboru komunikácie.