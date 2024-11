Siekierski: Vojna a otvorenie trhu Ukrajine sú rizikom pre farmárov

Varšava 18. novembra (TASR) - Dôsledky vojny na Ukrajine a následné otvorenie európskych trhov ukrajinským produktom sú hlavnými faktormi, ktoré ohrozujú farmárov v Európskej únii (EÚ). Povedal to v pondelok poľský minister poľnohospodárstva Czeslaw Siekierski. Informovala o tom agentúra PAP.



Siekierski uviedol, že liberálny prístup a otvorenie poľského trhu ukrajinským produktom "viedlo k výrazným zmenám na niektorých citlivých trhoch a spôsobilo protesty farmárov". Dodal, že táto situácia tak ukázala Európskej únii riziká spojené s prílevom produktov z Ukrajiny a to, aké oblasti obchodu si vyžadujú nové pravidlá a zákony.



Zároveň poukázal aj na to, kam smerovala väčšina financií, ktoré Ukrajina získala z otvorenia sa európskeho trhu. Ako povedal, namiesto toho, aby peniaze smerovali najmä do štátneho rozpočtu a pre malých ukrajinských producentov, väčšinu z týchto peňazí získali veľké poľnohospodárske podniky.