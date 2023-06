Siemens chce vo veľkom investovať v Európe, Ázii a USA

Mníchov 15. júna (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens plánuje miliardové investície do výroby a výskumu v Ázii, USA a Európe. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že v Singapure postaví za 200 miliónov eur továreň na výrobu automatizačnej techniky, kde nájde prácu asi 400 ľudí. Bližšie informácie o investičných zámeroch v Európe a USA plánuje Siemens oznámiť v ďalšej časti roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vrátane už skôr ohlásených zámerov v Nemecku alebo Českej republike by mala celková hodnota plánovaných investícií dosiahnuť približne dve miliardy eur. Na výskum a vývoj bude vyčlenených o 500 miliónov eur viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom dôraz sa má klásť na umelú inteligenciu, kde Siemens spolupracuje so spoločnosťami ako Nvidia a Microsoft.



Investičný plán potvrdzuje, že Siemens sa jednoznačne zameriava na silnú globálnu prítomnosť, uviedol generálny riaditeľ koncernu Roland Busch.