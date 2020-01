Siemens dodrží kontrakt na podporu ťažby uhlia v Austrálii

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens neodstúpi od kontraktu v Austrálii v prospech kontroverzného uhoľného projektu. V období ničivých požiarov v krajine, ktoré sú pripisované globálnemu otepľovaniu, vyvolalo jeho rozhodnutie ostré reakcie environmentálnych skupín.



Siemens získal kontrakt na dodávku signalizačnej technológie pre železnicu určenú na transport uhlia z odľahlej bane v štáte Queensland, ktorú prevádzkuje indická spoločnosť Adani Group. Nemecká firma predtým uviedla, že o svojom pokračovaní v projekte rozhodne do pondelka.



V sobotu (11. 1.) 17-ročná klimatická aktivistka Greta Thunbergová, podobne ako ďalší aktivisti, vyzvala Siemens, aby svoju úlohu v ťažobnom projekte prehodnotil. V pondelok však spoločnosť oznámila, že v kontrakte bude pokračovať, inak by sa dostala do pozície nezodpovedného obchodného partnera, ktorý si neplní svoje záväzky.



"Mali sme sa inak rozhodnúť pred uzatvorením kontraktu," povedal výkonný riaditeľ Siemensu Joe Kaeser. "Teraz musíme dodržiavať svoje záväzky, dokiaľ ich dodržiava aj zákazník. Dostať sa do pozície spoločnosti, ktorú zákazník nepovažuje za dôveryhodnú, jednoducho nie je riešením," dodal.



Environmentálni aktivisti rozhodnutie firmy odsúdili. Prisľúbili, že v protestoch proti ťažbe uhlia, ktorá podľa nich vedie k zvýšenej tvorbe CO2 a ďalšiemu otepľovaniu planéty, budú pokračovať, pričom sa plánujú zamerať aj na samotný Siemens.