Siemens Energy dodá spoločnosti Rolls-Royce technológiu pre reaktory

Mníchov 28. februára (TASR) - Nemecký koncern Siemens Energy dodá spoločnosti Rolls-Royce technológiu pre plánované malé jadrové reaktory. Obe spoločnosti podpísali dohodu o exkluzívnej dodávke plynových turbín, generátorov a ďalších zariadení, oznámila v piatok Siemens Energy. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Príslušnú zmluvu plánujú spoločnosti uzavrieť do konca roka. Siemens Energy hovorí o globálnej renesancii jadrovej energie s dôrazom na malé modulárne reaktory (SMR). Rolls-Royce pracuje na vývoji modulárnych reaktorov s výkonom do 470 megawattov (MW). Konvenčné jadrové elektrárne majú viac ako dvojnásobný výkon. Nemecko sa stiahlo z jadrovej energetiky. Viaceré krajiny, ako sú napríklad Spojené kráľovstvo, Česká republika a Poľsko, však v súčasnosti pokračujú vo vývoji malých modulárnych reaktorov. Čína a Rusko už uviedli do prevádzky svoje prvé elektrárne tohto druhu.



Menšie modulárne reaktory považujú priaznivci za alternatívu ku konvenčným veľkým jadrovým elektrárňam. Sľubujú si od nich flexibilnejšie a bezpečnejšie dodávky energie nielen na výrobu elektriny, ale aj na zásobovanie miest teplom. Nukleárne odvetvie argumentuje, že výstavba SMR reaktorov by mohla byť jednoduchšia a ich prevádzka lacnejšia a efektívnejšia ako v prípade tradičných veľkých elektrární. Odporcovia jadrovej energie o tom pochybujú a obávajú sa aj nových rizík v dôsledku znásobenia počtu elektrární, čo by sťažilo možnosti kontroly.