< sekcia Ekonomika
Siemens Energy plánuje do výroby v USA investovať miliardu USD
Zároveň chce vyhovieť snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa o podporu výroby v USA.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. februára (TASR) - Nemecký výrobca turbín Siemens Energy v utorok uviedol, že zvýši svoju výrobu v Spojených štátoch, aby využil prudký rast dopytu po elektrine v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie. Zároveň chce vyhovieť snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa o podporu výroby v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Siemens Energy plánuje do rozšírenia svojej americkej produkcie investovať 1 miliardu USD (844,6 milióna eur), čím vytvorí viac ako 1500 pracovných miest. „Zažívame príležitosť na rast, aká prichádza raz za generáciu, a to vďaka oživeniu amerického priemyslu a rastu využívania umelej inteligencie,“ povedal generálny riaditeľ Siemens Energy Christian Bruch.
Plynové turbíny sú v USA teraz veľmi žiadané, pretože americkí technologickí giganti vrátane OpenAI a Meta budujú po celej krajine energeticky náročné dátové centrá. Podľa odhadu Medzinárodnej agentúry pre energetiku sa spotreba elektrickej energie v dátových centrách v USA do roku 2035 viac ako strojnásobí.
„Trumpova administratíva si stanovila za prioritu energetickú bezpečnosť, spoľahlivú a odolnú sieť a rast počtu pracovných miest vo výrobe v USA,“ poznamenal šéf Siemens Energy v súvislosti s plánom investícií v USA.
(1 EUR = 1,184 USD)
Siemens Energy plánuje do rozšírenia svojej americkej produkcie investovať 1 miliardu USD (844,6 milióna eur), čím vytvorí viac ako 1500 pracovných miest. „Zažívame príležitosť na rast, aká prichádza raz za generáciu, a to vďaka oživeniu amerického priemyslu a rastu využívania umelej inteligencie,“ povedal generálny riaditeľ Siemens Energy Christian Bruch.
Plynové turbíny sú v USA teraz veľmi žiadané, pretože americkí technologickí giganti vrátane OpenAI a Meta budujú po celej krajine energeticky náročné dátové centrá. Podľa odhadu Medzinárodnej agentúry pre energetiku sa spotreba elektrickej energie v dátových centrách v USA do roku 2035 viac ako strojnásobí.
„Trumpova administratíva si stanovila za prioritu energetickú bezpečnosť, spoľahlivú a odolnú sieť a rast počtu pracovných miest vo výrobe v USA,“ poznamenal šéf Siemens Energy v súvislosti s plánom investícií v USA.
(1 EUR = 1,184 USD)