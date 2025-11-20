< sekcia Ekonomika
Siemens Energy plánuje odkúpiť vlastné akcie v hodnote 6 miliárd eur
Spoločnosť niekoľko rokov čelila hlbokej kríze.
Autor TASR
Mníchov 20. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy plánuje v nasledujúcich troch rokoch odkúpiť vlastné akcie v hodnote až 6 miliárd eur. Situácia na trhu a vyhliadky do budúcnosti sa v poslednom období výrazne zlepšili, oznámila vo štvrtok spoločnosť, ktorá niekoľko rokov čelila hlbokej kríze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Akcie Siemens Energy sa na jeseň 2023 obchodovali za menej ako 10 eur za kus. Medzitým si výrazne polepšili a oznámenie o plánovanom spätnom odkupe prispelo k ďalšiemu zhodnoteniu. Vo štvrtok popoludní sa akcie pohybovali na úrovni 117 eur za kus, čo znamenalo nárast o viac ako 8 % v porovnaní so záverečnou hodnotou z predchádzajúceho dňa. Spoločnosť ďalej vo štvrtok informovala, že do roku 2028 plánuje investovať dve miliardy eur do svojej globálnej siete tovární na výrobu transformátorov a rozvádzačov.
Koncern minulý týždeň zlepšil svoj strednodobý výhľad, čo odôvodnil najmä silným dopytom po plynových turbínach a technológiách na prenos energie.
