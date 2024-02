Siemens Energy sa v 1. štvrťroku vrátil k zisku

Mníchov 7. februára (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy v stredu oznámil, že sa v 1. štvrťroku nového finančného roka 2023/24 dostal z červených čísiel a zaznamenal zisk po predchádzajúcich stratách spojených s odpismi v divízii Siemens Gamesa. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Čistý zisk spoločnosti za tri mesiace do konca decembra 2023 (v 1. štvrťroku nového finančného roka), ktorý možno pripísať akcionárom, dosiahol 1,6 miliardy eur alebo 1,78 eura na akciu po strate 473 miliónov eur alebo 0,60 eura/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka, keď príjmy koncernu poškodili poplatky súvisiace s dcérskou spoločnosťou Siemens Gamesa.



Tržby Siemens Energy v 1. štvrťroku vzrástli na 7,7 miliardy eur zo 7,06 miliardy eur pred rokom. Na porovnateľnej báze sa tržby zvýšili o 12,6 %.



Všetky segmenty prispeli k rastu tržieb, no najviac sa na tom podieľala divízia Grid Technologies, uviedla spoločnosť.



Koncern Siemens Energy potvrdil svoj výhľad na celý fiškálny rok do konca septembra 2024. Očakáva porovnateľný rast tržieb bez zohľadnenia menových kurzov a zmien v portfóliu v rozsahu 3 % až 7 % a ziskovú maržu pred mimoriadnymi položkami medzi -2 % až +1 %.



Okrem toho očakáva čistý príjem až do výšky 1 miliardy eur vrátane príjmov z predaja a zrýchlenia transformácie portfólia.