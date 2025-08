Siemens Energy sa v 3. štvrťroku vrátil k zisku

Berlín 6. augusta (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy sa v 3. štvrťroku svojho finančného roka 2024/25 vrátil k zisku. Očakáva takisto zisk za celý fiškálny rok vďaka svojej divízii veterných turbín a silnému dopytu po energetických zariadeniach v USA, čo mu pomohlo kompenzovať vplyv dovozných ciel. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Spoločnosť Siemens Energy AG v stredu oznámila, že za tri mesiace do konca júna 2025 dosiahla čistý zisk 697 miliónov eur po strate 102 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek vzrástol na 497 miliónov eur z vlaňajších 49 miliónov eur.



Mimoriadne položky v uplynulom štvrťroku dosiahli 458 miliónov eur, najmä v dôsledku oddelenia energetickej divízie od spoločnosti Siemens Limited v Indii. Zisková marža pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla na 5,1 % z 0,6 % v predchádzajúcom roku.



Tržby sa zvýšili na 9,75 miliardy eur z vlaňajších 8,80 miliardy eur. Tempo rastu tzv. porovnateľných tržieb dosiahlo 13,5 %.



Hodnota objednávok spoločnosti Siemens Energy stúpla na 16,61 miliardy eur z minuloročných 10,36 miliardy eur. Prispeli k tomu všetky segmenty, najmä Siemens Gamesa s dvoma veľkými objednávkami na zariadenia v Baltskom mori.



Spoločnosť potvrdila svoje predchádzajúce zvýšenie výhľadu na fiškálny rok do konca septembra 2025 s tým, že pravdepodobne dosiahne hornú hranicu očakávaného rozpätia.



Siemens Energy naďalej očakáva čistý zisk vo výške 1 miliardy eur. Ročná zisková marža pred mimoriadnymi položkami by sa mala pohybovať medzi 4 a 6 % a rast porovnateľných tržieb v rozmedzí 13 až 15 %.



Koncern, ktorý v USA generuje približne pätinu svojich tržieb, je pomerne izolovaný od vplyvu dovozných ciel prezidenta Donalda Trumpa, najmä vďaka svojej silnej prítomnosti v USA a zmluvám, ktoré mu umožňujú prenášať náklady.