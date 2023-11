Siemens Energy sa vo 4. kvartáli prepadla do straty

Mníchov 15. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy, ktorý dodáva zariadenia a poskytuje služby pre energetický sektor, sa vo 4. štvrťroku obchodného roka 2022/2023 prepadol do vysokej straty. Dôvodom sú problémy v jeho divízii produkujúcej veterné turbíny Siemens Gamesa, ktorá firme spôsobila ročnú stratu viac než 4 miliardy eur. V dôsledku pokračujúcich problémov tejto divízie začala spoločnosť prehodnocovať jej štruktúru. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť Siemens Energy v stredu oznámila, že za 4. kvartál obchodného roka 2022/2023, ktorý sa skončil v septembri, zaznamenala čistú stratu 870 miliónov eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala spoločnosť čistý zisk 354 miliónov eur. Za celý rok 2022/2023 potom Siemens Energy vykázala stratu 4,59 miliardy eur.



Bez započítania mimoriadnych položiek zaznamenala firma upravenú stratu 487 miliónov eur. Pred rokom evidovala upravený zisk na úrovni 564 miliónov eur.



Tržby dosiahli 8,52 miliardy eur, zatiaľ čo za 4. kvartál 2021/2022 predstavovali 9,19 miliardy eur. Na porovnateľnej báze sa tržby znížili o 2,5 %.



Dôvodom sú pretrvávajúce problémy vo výrobcovi veterných turbín Siemens Gamesa. Pôvodne sa očakávalo, že práve táto divízia bude do budúcnosti tvoriť spoločnosti Siemens Energy zisky, teraz je skôr príťažou po tom, ako sa v júni ukázalo, že problémy s kvalitou turbín sú väčšie, než sa pôvodne čakalo.



V súčasnom obchodnom roku 2023/2024 však Siemens Energy očakáva návrat k zisku, a to na úrovni zhruba 1 miliarda eur. Počas neho plánuje urýchliť transformáciu portfólia. Zároveň očakáva rast porovnateľných tržieb v rozmedzí od 3 % do 7 %. Ďalšie podrobnosti vrátane strategických rozhodnutí týkajúcich sa divízie Siemens Gamesa plánuje Siemens Energy zverejniť 21. novembra.