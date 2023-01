Siemens Energy vykázal za 1. štvrťrok predbežnú čistú stratu

Mníchov 20. januára (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy v piatok oznámil, že podľa predbežných údajov zaznamenal v 1. štvrťroku finančného roka 2022/2023 oveľa vyššiu čistú stratu, ako očakával. Prispeli k tomu náklady spojené s ruskou vojnou na Ukrajine a pokračujúci slabý výkon španielskej divízie Siemens Gamesa. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa predbežných výsledkov koncern zaznamenal za tri mesiace do konca decembra 2022 čistú stratu 384 miliónov eur v porovnaní s odhadovanou stratou 32 miliónov eur.



Po očistení od mimoriadnych položiek vykázala nemecká spoločnosť v sledovanom období stratu 282 miliónov eur, namiesto očakávaného zisku 53 miliónov eur.



Tržby spoločnosti by mali dosiahnuť 7,06 miliardy eur.



Pri pohľade do budúcnosti za celý fiškálny rok do konca septembra 2023 spoločnosť Siemens Energy teraz predpovedá čistú stratu na úrovni predchádzajúceho roka, namiesto jej výrazného zníženia.



Medzitým dcérska firma Siemens Gamesa oznámila predbežný príjem objednávok v 1. štvrťroku vo výške približne 1,6 miliardy eur, pričom hodnota nevybavených objednávok na konci štvrťroka predstavovala 33,7 miliardy eur. Tržby v sledovanom období dosiahli približne 2 miliardy eur.