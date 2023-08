Siemens Energy vykázal za 3. štvrťrok stratu

Mníchov 7. augusta (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy vykázal za 3. štvrťrok finančného roka 2022/2023 čistú stratu. Dôvodom boli najmä problémy jeho divízie Siemens Gamesa. Neočakáva pritom žiadne zlepšenie v priebehu roka. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Siemens Energy v pondelok oznámil, že za tri mesiace do konca júna 2023 zaznamenal čistú stratu 2,9 miliardy eur, najvyššiu od vzniku spoločnosti, ktorá sa v roku 2020 odčlenila od konglomerátu Siemens.



Za stratou sú poplatky na burze spojené s problematickou dcérskou spoločnosťou Siemens Gamesa, ktorá vyrába veterné turbíny, a negatívne daňové vplyvy.



Tržby skupiny na porovnateľnom základe v sledovanom období vzrástli o 8 % na 7,5 miliardy eur.



Spoločnosť so sídlom v Mníchove predpovedá za celý finančný rok do konca septembra 2023 rekordnú stratu 4,5 miliardy eur.



V júni sa objavili nové problémy v Siemens Gamesa, ktorá zápasí s čoraz väčším zlyhávaním komponentov veterných turbín, vrátane rotorových listov a ložísk, čo tvrdo zasiahne spoločnosť.



Siemens Energy očakáva náklady vo výške 1,6 miliardy eur na potrebné opravy a výmeny problematických komponentov v pobrežných turbínach.



"Naše výsledky za 3. štvrťrok poukazujú na výzvy v súvislosti so Siemens Gamesa. Silný výkon nášho podnikania v ďalších oblastiach mi dáva dôveru v schopnosť našej spoločnosti postaviť naše podniky pevne na nohy," povedal generálny riaditeľ Siemens Energy Christian Bruch.



Siemens Energy sa odčlenila od Siemensu pred tromi rokmi a odvtedy skupina zápasí so stratami pre problémy Siemens Gamesa.



S cieľom lepšie uchopiť situáciu, Siemens Energy v minulom roku úplne prevzala dcérsku spoločnosť. Analytici tvrdia, že budúcnosť Brucha bude pravdepodobne závisieť od toho, či a ako rýchlo sa vyriešia problémy s výrobcom veterných turbín.