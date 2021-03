Siemens Energy zaradia koncom marca do indexu DAX

Berlín 4. marca (TASR) - Výrobcu turbín pre energetický priemysel Siemens Energy zaradia koncom marca do kľúčového indexu frankfurtskej burzy DAX. Informoval o tom prevádzkovateľ frankfurtskej burzy Deutsche Börse. Spoločnosť nahradí v indexe firmu Beiersdorf, ktorá je známa výrobou pleťovej kozmetiky značky Nivea.



Po tom, ako sa odčlenila od materskej spoločnosti Siemens, firma Siemens Energy vstúpila v septembri 2020 na burzu a koncom decembra bola zaradená do indexu MDAX. Na tom sú kótované stredne veľké nemecké podniky.



Od uvedenia akcií na burzu však akcie Siemens Energy vzrástli podľa agentúry Reuters o viac než tretinu. Trhová hodnota firmy, ktorá kontroluje aj 67-percentný podiel vo výrobcovi veterných turbín Siemens Gamesa, tak dosahuje približne 21,9 miliardy eur.



Podľa Deutsche Börse budú akcie Siemens Energy zaradené do indexu DAX 22. marca. Beiersdorf zasa zaujme miesto firmy Siemens Energy v indexe MDAX.