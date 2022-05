Siemens Energy zvažuje úplné prevzatie dcérskej firmy Siemens Gamesa

Mníchov 18. mája (TASR) - Nemecká spoločnosť Siemens Energy potvrdila, že zvažuje úplné prevzatie svojej dcérskej spoločnosti Siemens Gamesa so sídlom v Španielsku, ktorá vyrába veterné turbíny. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Siemens Energy čelí tlaku akcionárov na prevzatie kontroly nad firmou Siemens Gamesa, v ktorej vlastní 67 %. Ten spoločnosť zdedila v rámci odčlenenia od bývalého materského koncernu Siemens.



Manažment zvažuje hotovostnú ponuku na stiahnutie dcérskej spoločnosti z akciového trhu, zatiaľ však nepadlo žiadne rozhodnutie, uvádza sa vo vyhlásení Siemens Energy.



Siemens Gamesa má v súčasnosti hodnotu približne 9,6 miliardy eur. O jej možnom prevzatí sa špekuluje už celé mesiace.



Christian Bruch, výkonný riaditeľ Siemens Energy, vo vyhlásení začiatkom tohto mesiaca uviedol, že výsledky Gamesy boli "sklamaním" a "ťažko zaťažili" materskú spoločnosť.



Podľa zdrojov z firmy Siemens Energy hľadá možnosti, ako čo najlepšie získať zvyšný podiel v Siemens Gamesa, pričom dodali, že dohoda by sa mohla uzavrieť do leta.



Siemens Gamesa v apríli spustila plán reštrukturalizácie, aby vyriešila problémy v dodávateľskom reťazci, s meškaním kľúčových projektov a rastom vstupných nákladov, ktoré poškodzujú jej výsledky. Snaží zvýšiť ceny veterných turbín, aby si vykompenzovala vyššie náklady na suroviny.