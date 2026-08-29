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Siemens: EÚ musí urýchliť schvaľovanie technológií umelej inteligencie
Nemecký koncern v poslednom období profituje z vysokého dopytu po dátových centrách pre umelú inteligenciu, najmä v USA.
Autor TASR
Berlín 29. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ koncernu Siemens Roland Busch vyzval Európsku úniu (EÚ), aby urýchlila schvaľovacie procesy v oblasti umelej inteligencie (AI). Regulácia nesmie spomaľovať tempo vývoja technológií, povedal v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prijímanie novej legislatívy v oblasti umelej inteligencie môže v EÚ trvať aj dva roky a „za túto dobu sa modely umelej inteligencie môžu posunúť až šesťnásobne alebo osemnásobne ďalej,“ povedal Busch. V praxi to znamená, že kým nové nariadenia nadobudnú účinnosť, príslušná technológia sa vyvinie úplne iným smerom, dodal.
Nemecký koncern v poslednom období profituje z vysokého dopytu po dátových centrách pre umelú inteligenciu, najmä v USA. Busch vyjadril presvedčenie, že rastový trend v tejto oblasti pretrvá aj v nasledujúcich rokoch. Obavy zo vzniku bubliny na trhu s technológiami umelej inteligencie označil za prehnané.
„Nejde tu o bublinu založenú na požičaných peniazoch. Veľká časť prostriedkov pochádza od spoločností, ktoré vytvárajú značný cashflow,“ povedal Bosch, pričom vyjadril presvedčenie, že investície do umelej inteligencie sa oplatia. „Umelá inteligencia určite pozitívne zmení trhy, zvýši efektivitu, ušetrí zdroje a urýchli inovácie,“ uzavrel šéf koncernu Siemens.
Prijímanie novej legislatívy v oblasti umelej inteligencie môže v EÚ trvať aj dva roky a „za túto dobu sa modely umelej inteligencie môžu posunúť až šesťnásobne alebo osemnásobne ďalej,“ povedal Busch. V praxi to znamená, že kým nové nariadenia nadobudnú účinnosť, príslušná technológia sa vyvinie úplne iným smerom, dodal.
Nemecký koncern v poslednom období profituje z vysokého dopytu po dátových centrách pre umelú inteligenciu, najmä v USA. Busch vyjadril presvedčenie, že rastový trend v tejto oblasti pretrvá aj v nasledujúcich rokoch. Obavy zo vzniku bubliny na trhu s technológiami umelej inteligencie označil za prehnané.
„Nejde tu o bublinu založenú na požičaných peniazoch. Veľká časť prostriedkov pochádza od spoločností, ktoré vytvárajú značný cashflow,“ povedal Bosch, pričom vyjadril presvedčenie, že investície do umelej inteligencie sa oplatia. „Umelá inteligencia určite pozitívne zmení trhy, zvýši efektivitu, ušetrí zdroje a urýchli inovácie,“ uzavrel šéf koncernu Siemens.