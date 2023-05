Siemens Gamesa: Výrobcovia veterných turbín potrebujú finančnú podporu

Madrid 23. mája (TASR) - Výrobcovia veterných turbín v Európe potrebujú priamu finančnú podporu, aby mohli uskutočniť investície potrebné na dekarbonizáciu. Uviedol to v utorok prevádzkový šéf Siemens Gamesa Tim Dawidowsky na energetickej konferencii v Madride. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Problémom pre výrobcov turbín, ako je Siemens Gamesa, stratová dcérska spoločnosť nemeckého koncernu Siemens Energy, je, že potrebuje investovať miliardy eur, ale nemá hotovosť. "Potrebujeme hotovosť. Všetko je to o hotovosti," povedal Dawidowsky na konferencii.



Pokiaľ ide o verejnú podporu, americký zákon o znižovaní inflácie (IRA) má podľa neho oproti európskym dotáciám "jednu obrovskú výhodu". Firmy na druhej strane Atlantiku totiž za vytváranie pracovných miest získajú hotovosť a môžu tak postaviť závod v USA. To v Európe bez hotovosti nie je možné, dodal.



Stratové staré zmluvy, ako aj problémy s dodávateľským reťazcom či rast nákladov a náročné podmienky na trhu boli pre Siemens v uplynulom období brzdou.



Koncern Siemens Energy zaznamenal v predchádzajúcom štvrťroku do konca marca 2023 stratu 374 miliónov eur pre zlé výsledky Siemens Gamesa.



Dawidowsky upozornil na riziko, že výrobcovia veterných turbín v Európe budú nútení zvýšiť ceny, čím sa z turbín stane luxusný tovar.