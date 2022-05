Siemens Healthineers oznámil nárast zisku aj tržieb za 2. štvrťrok

Berlín 4. mája (TASR) - Výrobca zdravotnej techniky Siemens Healthineers v stredu oznámil nárast zisku aj tržieb za 2. štvrťrok svojho finančného roka 2021/22. A zároveň zvýšil ciele pre celý finančný rok do konca septembra 2022 vďaka dopytu po rýchlych antigénových testoch na ochorenie COVID-19.



Čistý zisk spoločnosti za tri mesiace do konca marca 2022 vzrástol o 30 % na 583 miliónov eur. Upravený čistý zisk na akciu stúpol o 53 % na 67 centov. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v 2. štvrťroku zvýšil o 47 % na 980 miliónov eur. Tržby stúpli na 5,46 miliardy eur z vlaňajších 3,96 miliardy eur. Tempo rastu tzv. porovnateľných tržieb dosiahlo 15,8 %, ale bez výnosov z antigénových testov to bolo len 4,4 %.



Spoločnosť najnovšie očakáva, že jej segment diagnostiky vygeneruje tržby vo výške približne 1,3 miliardy eur vďaka testom, namiesto 700 miliónov eur v predchádzajúcom odhade.



V dôsledku toho predpovedá rast porovnateľných tržieb v pásme 5,5 % až 7,5 %, čo je viac ako 3 % až 5 % predtým, a upravený základný zisk na akciu v rozmedzí 2,25 až 2,35 eura, a nie 2,18 na 2,30 eura.



"Naše podnikanie naďalej vykazuje veľkú odolnosť voči bezprecedentným výzvam. Na tomto základe a vďaka vysokému dopytu po našich rýchlych antigénových testoch zvyšujeme naše vyhliadky na aktuálny finančný rok," povedal generálny riaditeľ Bernd Montag.