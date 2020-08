Siemens Healthineers sa dohodol na kúpe Varian za 16,4 miliardy USD

Berlín 2. augusta (TASR) - Nemecký výrobca zdravotnej techniky Siemens Healthineers v nedeľu oznámil, že sa dohodol na kúpe amerického výrobcu zariadení a softvéru na liečbu rakoviny Varian Medical Systems. Hodnota dohody sa odhaduje na 16,4 miliardy USD (13,84 miliardy eur).



Podľa dohody o transakcii získa Siemens Healthineers všetky akcie vo Variane po 177,50 USD za jednu v hotovosti. To je o 24 % vyššia cena, ako bola hodnota akcií v piatok (31. 7.) na konci obchodovania v USA.



Priemyselný konglomerát Siemens, ktorý v roku 2018 odčlenil svoju zdravotnícku divíziu Healthineers, ale ponechal si v nej kontrolný podiel, poskytne na financovanie dohody preklenovací úver. Peniaze naň chce získať z emisie cenných papierov. Cieľom je vytvoriť do roku 2025 globálneho lídra v oblasti riešení pre liečbu rakoviny.



Bernd Montag, generálny riaditeľ Siemens Healthineers skonštatoval, že vďaka spojeniu dvoch popredných spoločností sa podarí urobiť hneď dva kroky vpred: skok v boji proti rakovine a krok smerom k posilneniu vplyvu firmy v oblasti zdravotnej starostlivosti.



Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Varian Dow Wilson k tomu dodal, že spojením so Siemens Healthineers bude možné poskytnúť starostlivosť väčšiemu počtu pacientov na celom svete. A dohoda poskytne aj väčšie príležitosti zamestnancom v rámci širšej globálnej firmy.



Dohodu musia schváliť akcionári Varian aj príslušné regulačné úrady. Očakáva sa, že sa ju podarí dokončiť v prvej polovici roku 2021.



(1 EUR = 1,1848 USD)