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Siemens: Investičný boom v oblasti AI by nemal spôsobiť finančnú krízu
Busch varoval, že konkurencia zo strany lacnejších čínskych modelov AI by mohla vyvinúť tlak na veľké americké technologické spoločnosti.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) - Obrovský investičný boom v oblasti umelej inteligencie (AI) predstavuje „najväčšiu stávku v dejinách ľudstva“, vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Roland Busch. Zároveň varoval, že konkurencia zo strany lacnejších čínskych modelov AI by mohla vyvinúť tlak na veľké americké technologické spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Vieme, že AI má hodnotu. Čo sa však stane, ak budú čínske modely, ktoré sú oveľa lacnejšie, rovnako kvalitné? Čo sa potom stane s cenami a trhovým ocenením veľkých amerických spoločností? Ak by prudko klesli, nastala by korekcia,“ povedal Busch v rozhovore pre DPA, pričom zároveň zmierňoval obavy, že investície do AI by mohli vyvolať finančnú krízu.
„Kľúčoví hráči v oblasti dátových centier, ako sú Nvidia a Microsoft, financujú tieto investície z vlastných peňažných tokov. Nie sú výrazne závislí od dlhového financovania,“ priblížil šéf nemeckého koncernu. „Tieto firmy tvoria približne 60 % odvetvia. Zvyšných 40 % je financovaných vo väčšej miere prostredníctvom dlhu. Tam by mohla podľa môjho názoru nastať korekcia, nie však kríza,“ uzavrel Busch.
Akciové trhy mimoriadne citlivo reagujú na vývoj v odvetví AI, pričom rastú obavy z možného vzniku bubliny. Rast úrokových sadzieb zároveň predražil financovanie nových dátových centier, zatiaľ čo investície spoločností zaoberajúcich sa AI do ich vlastných zákazníkov vyvolali obavy z koncentrácie finančných rizík.
„Vieme, že AI má hodnotu. Čo sa však stane, ak budú čínske modely, ktoré sú oveľa lacnejšie, rovnako kvalitné? Čo sa potom stane s cenami a trhovým ocenením veľkých amerických spoločností? Ak by prudko klesli, nastala by korekcia,“ povedal Busch v rozhovore pre DPA, pričom zároveň zmierňoval obavy, že investície do AI by mohli vyvolať finančnú krízu.
„Kľúčoví hráči v oblasti dátových centier, ako sú Nvidia a Microsoft, financujú tieto investície z vlastných peňažných tokov. Nie sú výrazne závislí od dlhového financovania,“ priblížil šéf nemeckého koncernu. „Tieto firmy tvoria približne 60 % odvetvia. Zvyšných 40 % je financovaných vo väčšej miere prostredníctvom dlhu. Tam by mohla podľa môjho názoru nastať korekcia, nie však kríza,“ uzavrel Busch.
Akciové trhy mimoriadne citlivo reagujú na vývoj v odvetví AI, pričom rastú obavy z možného vzniku bubliny. Rast úrokových sadzieb zároveň predražil financovanie nových dátových centier, zatiaľ čo investície spoločností zaoberajúcich sa AI do ich vlastných zákazníkov vyvolali obavy z koncentrácie finančných rizík.