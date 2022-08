Siemens nemôže pre zmätky okolo sankcií vykonávať údržbu Nord Stream 1

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 31. augusta (TASR) - Sankcie Západu proti Rusku znamenajú, že spoločnosť Siemens Energy nie je schopná vykonávať pravidelnú údržbu zariadení pre plynovod Nord Stream 1. Vyhlásil to v stredu generálny riaditeľ ruského energetického gigantu Gazprom Alexej Miller. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na agentúru Interfax.Na zabezpečenie plynulej prepravy plynu sú potrebné zariadenia, ako sú turbíny. Ich údržba udržiava trhy s plynom v stave pohotovosti už niekoľko týždňov, pričom na Západe narastá strach, že Rusko úplne preruší dodávky do Európy počas zimných mesiacov, keď je dopyt najvyšší.Gazprom uvádza ako hlavný dôvod zníženia dodávok cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka chybné alebo oneskorené dodávky zariadení. Kremeľ v utorok (30.8.) vyhlásil, že len sankcie zabránili tomu, aby Nord Stream 1 fungoval v plnom rozsahu." citovala Millera agentúra Interfax." povedal.Spoločnosť Siemens Energy, ktorá bežne obsluhuje turbíny, v stredu informovala, že sa nezúčastňuje na údržbárskych prácach, ktoré na kompresorovej stanici vykonáva Gazprom.Gazprom pre túto údržbu zastavil toky plynu cez Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka do 3. septembra.Agentúra DPA v separátnej správe uviedla, že Gazprom generuje rekordné zisky aj napriek medzinárodným sankciám po invázii Ruska na Ukrajinu. A plánuje rozšíriť projekty plynovodov do Číny, ktorá sľúbila, že zostane verná Rusku aj po uvalení sankcií." povedal Miller v stredu a dodal, že vďaka týmto tokom hotovosti môže Gazprom realizovať strategické investičné projekty.Podľa Millera sa Gazprom chystá spojiť svoju sieť potrubí pre Európu na východe Ruska s novým plánovaným potrubím Power of Siberia 2, ktorý má prepravovať plyn zo zásobníkov vo východnej Sibíri do Číny. A plánuje sa aj ďalšia trasa cez Mongolsko." poznamenal Miller.Miller očakáva tiež v tomto roku "" ako v roku 2021 napriek klesajúcemu predaju v Európe, kde sa väčšina krajín snaží odstrihnúť od ruského plynu na protest proti vojne na Ukrajine.Vďaka vyšším cenám dosiahol Gazprom za 1. polrok 2022 rekordný zisk približne 42,06 miliardy USD.(1 EUR = 1,0 USD)