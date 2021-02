Siemens oznámil nárast zisku aj tržieb v 1. kvartáli

Mníchov 3. februára (TASR) - Nemecký konglomerát Siemens v stredu oznámil nárast zisku aj tržieb v 1. kvartáli svojho finančného roka 2020/2021. Prispel k tomu silný výkon jeho digitálnej divízie.



Čistý zisk konglomerátu sa za tri mesiace do konca decembra 2020 zvýšil o 38 % na 1,50 miliardy eur z predvlaňajších 1,09 miliardy eur. Základný zisk na akciu vzrástol o 29 % na 1,72 eura z 1,33 eura rok predtým.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITA) stúpol o 39 % na 2,13 miliardy eur. A upravená marža EBITA v priemyselných podnikoch sa zvýšila na 16 % z 11,7 %.



Tržby vzrástli na 14,07 miliardy eur z 13,68 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Porovnateľné tržby sa zvýšili o 7 % a k ich rastu prispeli všetky priemyselné podniky.



Hodnota objednávok sa zvýšila o 11 % na 15,94 miliardy eur.



Pokiaľ ide o ďalší vývoj, konglomerát naďalej očakáva zložité makroekonomické prostredie v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Ale vďaka zlepšeniu podmienok v niektorých svojich podnikoch a geografických regiónoch počas 1. štvrťroku zvýšil svoj výhľad na fiškálny rok 2020/21. Očakáva celoročný čistý príjem v rozmedzí od 5 do 5,5 miliardy eur, čo je viac ako 4,2 miliardy eur vo fiškálnom roku do konca septembra 2020.



Počíta tiež so stredne veľkým až vysokým jednociferným nárastom porovnateľných tržieb.