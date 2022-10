Siemens podpísal dohodu o dodávke technológií pre Automotive Cells

Berlín 13. októbra (TASR) - Nemecký koncern Siemens podpísal dohodu s Automotive Cells Company (ACC) o dodávke zariadení a technológií pre závody na výrobu batérií do elektromobilov. ACC je spoločným podnikom automobiliek Stellantis a Mercedes-Benz a francúzskeho energetického koncernu TotalEnergies. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ACC plánuje postaviť do roku 2030 tri závody na výrobu batérií s kapacitou každého z nich 40 gigawatthodín. Hodnota projektu, ktorý počíta so závodmi vo Francúzsku (Billy-Berclau Douvrin), v Nemecku (Kaiserslautern) a Termoli (Taliansko), sa odhaduje na viac než 7 miliárd eur.



Na základe dohody sa Siemens stane preferovaným dodávateľom technológií v oblasti automatizácie, digitalizácie a elektrifikácie. Podmienky partnerstva, ktoré je súčasťou otvorenej digitálnej platformy Siemens Xcelerator uvedenej na trh v júni, zverejnené neboli.