Siemens prepustí celosvetovo zhruba 6000 ľudí

Mníchov 18. marca (TASR) - Prepúšťanie v nemeckých podnikoch pokračuje. Najnovšie redukciu pracovných miest o niekoľko tisíc oznámila spoločnosť Siemens. Tá v utorok uviedla, že celosvetovo zruší približne 6000 pozícií, z toho vyše 2800 na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Rušenie pracovných miest sa dotkne v najväčšej miere oblasti priemyselnej automatizácie, ktorá je súčasťou divízie Digital Industries. Čo sa týka jednotlivých krajín, väčšinu miest zruší Siemens v Nemecku, a to 2850.



Vedenie firmy ako dôvod uviedlo slabší dopyt po produktoch spoločnosti, na čo musí reagovať znížením výrobnej kapacity. Generálny riaditeľ Roland Busch predbežne oznámil znižovanie počtu pracovných miest už na jeseň minulého roka, vtedy však rozsah prepúšťania iba naznačil, keď uviedol, že by to malo byť o štvorciferné číslo na dolnej až strednej úrovni. Teraz spoločnosť oznámila presnejšie údaje s tým, že najviac ľudí z oznámeného počtu príde o prácu do septembra 2027.



"Zníženie dopytu na kľúčových trhoch, najmä v Číne a Nemecku, ako aj zvýšený tlak konkurencie výrazne zredukovali objednávky a tržby v oblasti priemyselnej automatizácie," uviedlo vedenie firmy. Dodalo, že najmä nemecký trh zaznamenáva posledné dva roky pokles. "Výrobné kapacity v Nemecku je tak potrebné zredukovať," uviedol manažment Siemensu.