< sekcia Ekonomika
Siemens v uplynulom štvrťroku dosiahol zisk 2,2 miliardy eur
Tržby v treťom finančnom kvartáli, ktorý v koncerne trvá od apríla do mája, vzrástli o 3 % na 19,4 miliardy eur.
Autor TASR
Mníchov 7. augusta (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens v uplynulom štvrťroku zarobil 2,2 miliardy eur. Jeho zisk sa tak v medziročnom porovnaní zvýšil o 5 %. Tržby v treťom finančnom kvartáli, ktorý v koncerne trvá od apríla do mája, vzrástli o 3 % na 19,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Objem prijatých objednávok vzrástol o 25 % na 24,7 miliardy eur, vďaka veľkým objednávkam v divízii železničnej techniky Mobility, oznámila spoločnosť vo štvrtok. „Našimi výsledkami v treťom štvrťroku dokazujeme, že Siemens dosahuje solídne výsledky aj napriek nestabilnému globálnemu trhu,“ uviedol generálny riaditeľ koncernu Roland Busch. „Geopolitické napätie, kolísavé clá a obchodné obmedzenia sú zrejme novou normou,“ dodal.
Americké clá pociťuje koncern len relatívne mierne. Finančný riaditeľ Ralf P. Thomas odhadol ich priamy negatívny vplyv za uplynulé dva štvrťroky na celkovo 135 miliónov eur. Za celý rok by to mal byť približne dvojnásobok. Siemens realizuje významnú časť svojich obchodov v USA, kde je so svojimi 28 závodmi relatívne dobre zastúpený. Koncern však pociťuje vplyv ciel aj nepriamo, okrem iného v dôsledku nižšieho dopytu zo strany zákazníkov, ktorým clá spôsobujú väčšie problémy.
Objem prijatých objednávok vzrástol o 25 % na 24,7 miliardy eur, vďaka veľkým objednávkam v divízii železničnej techniky Mobility, oznámila spoločnosť vo štvrtok. „Našimi výsledkami v treťom štvrťroku dokazujeme, že Siemens dosahuje solídne výsledky aj napriek nestabilnému globálnemu trhu,“ uviedol generálny riaditeľ koncernu Roland Busch. „Geopolitické napätie, kolísavé clá a obchodné obmedzenia sú zrejme novou normou,“ dodal.
Americké clá pociťuje koncern len relatívne mierne. Finančný riaditeľ Ralf P. Thomas odhadol ich priamy negatívny vplyv za uplynulé dva štvrťroky na celkovo 135 miliónov eur. Za celý rok by to mal byť približne dvojnásobok. Siemens realizuje významnú časť svojich obchodov v USA, kde je so svojimi 28 závodmi relatívne dobre zastúpený. Koncern však pociťuje vplyv ciel aj nepriamo, okrem iného v dôsledku nižšieho dopytu zo strany zákazníkov, ktorým clá spôsobujú väčšie problémy.