< sekcia Ekonomika
Siemens vytvára dátovú alianciu na vývoj priemyselnej AI
Dátová aliancia zahŕňa výrobcov ako Chiron, Trumpf, Grob, Renishaw, Heller a Laboratórium.
Autor TASR
Mníchov 23. septembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens v utorok oznámil, že vytvoril dátovú alianciu s poprednými európskymi výrobcami strojov s cieľom vyvíjať umelú inteligenciu (AI) pre priemysel. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Dátová aliancia zahŕňa výrobcov ako Chiron, Trumpf, Grob, Renishaw, Heller a Laboratórium obrábacích strojov na univerzite RWTH Aachen.
Spolupráca „zabezpečuje systematickú výmenu technických, výrobných a strojových údajov, ktoré sa použijú na vývoj nových generatívnych aplikácií umelej inteligencie pre priemyselné prostredie,“ uviedla spoločnosť so sídlom v Mníchove vo vyhlásení.
„Spolu s našimi zákazníkmi a partnermi robíme významný krok k rozšíreniu priemyselnej umelej inteligencie,“ povedal generálny riaditeľ Siemensu Roland Busch. „Vidím tu veľkú príležitosť pre európsku ekonomiku a jej silnú priemyselnú základňu - od automobilového priemyslu, chemického a farmaceutického priemyslu až po strojárstvo, energetiku, zdravotníctvo, infraštruktúru a dopravu, okrem iného,“ dodal.
Sprístupnením dát zainteresovaných spoločností na vytváranie generatívnych modelov umelej inteligencie je podľa neho možné dosiahnuť úplne nové úrovne produktivity.
Európske firmy sa pretekajú vo vývoji modelov umelej inteligencie, aby udržali krok so svojimi americkými a čínskymi konkurentmi.
Významný rozdiel oproti známej generatívnej umelej inteligencii, ako je ChatGPT, je v tom, že priemyselná AI musí byť oveľa spoľahlivejšia, pretože chyby by mohli mať drahé alebo nebezpečné následky. To si vyžaduje, aby bola umelá inteligencia trénovaná pomocou spoľahlivých údajov od priemyselných spoločností. Dosiahne sa tak rýchlejší pokrok, zníži miera chybovosti a zmierni stres programátorov.
Medzi ďalšie oblasti patrí prediktívna údržba s prognózami špecifickými pre daný stroj, výrobné procesy, ktoré sa prispôsobujú meniacim sa podmienkam v reálnom čase, a zlepšená energetická efektívnosť.
Dátová aliancia zahŕňa výrobcov ako Chiron, Trumpf, Grob, Renishaw, Heller a Laboratórium obrábacích strojov na univerzite RWTH Aachen.
Spolupráca „zabezpečuje systematickú výmenu technických, výrobných a strojových údajov, ktoré sa použijú na vývoj nových generatívnych aplikácií umelej inteligencie pre priemyselné prostredie,“ uviedla spoločnosť so sídlom v Mníchove vo vyhlásení.
„Spolu s našimi zákazníkmi a partnermi robíme významný krok k rozšíreniu priemyselnej umelej inteligencie,“ povedal generálny riaditeľ Siemensu Roland Busch. „Vidím tu veľkú príležitosť pre európsku ekonomiku a jej silnú priemyselnú základňu - od automobilového priemyslu, chemického a farmaceutického priemyslu až po strojárstvo, energetiku, zdravotníctvo, infraštruktúru a dopravu, okrem iného,“ dodal.
Sprístupnením dát zainteresovaných spoločností na vytváranie generatívnych modelov umelej inteligencie je podľa neho možné dosiahnuť úplne nové úrovne produktivity.
Európske firmy sa pretekajú vo vývoji modelov umelej inteligencie, aby udržali krok so svojimi americkými a čínskymi konkurentmi.
Významný rozdiel oproti známej generatívnej umelej inteligencii, ako je ChatGPT, je v tom, že priemyselná AI musí byť oveľa spoľahlivejšia, pretože chyby by mohli mať drahé alebo nebezpečné následky. To si vyžaduje, aby bola umelá inteligencia trénovaná pomocou spoľahlivých údajov od priemyselných spoločností. Dosiahne sa tak rýchlejší pokrok, zníži miera chybovosti a zmierni stres programátorov.
Medzi ďalšie oblasti patrí prediktívna údržba s prognózami špecifickými pre daný stroj, výrobné procesy, ktoré sa prispôsobujú meniacim sa podmienkam v reálnom čase, a zlepšená energetická efektívnosť.