Mníchov 8. februára (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens zaznamenal nárast zisku v 1. štvrťroku finančného roka 2023/2024, ktorý mierne prekonal odhady analytikov. A to aj napriek spomaleniu jeho kľúčovej divízie automatizovaných systémov pre továrne. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk konglomerátu, ktorý vyrába širokú škálu priemyselných produktov, od vlakov po automatizované systémy, za tri mesiace do konca decembra 2023 vzrástol o 3 % na 2,72 miliardy eur. Analytici pritom očakávali zisk 2,64 miliardy eur.



Tržby sa zvýšili približne o 2 % na 18,41 miliardy eur a zostali za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali konglomerátu tržby 18,58 miliardy eur.



Na tzv. porovnateľnej báze, bez zohľadnenia menových kurzov a vplyvov portfólia, sa tržby zvýšili v 1. štvrťroku o 6 %.



Spoločnosť potvrdila svoj výhľad na fiškálny rok, ktorý sa končí 30. septembra 2024. Naďalej očakáva porovnateľný rast tržieb v rozmedzí 4 % až 8 %.



Divízia Digital Industries, ktorá dodáva firmám softvér a automatizované systémy, pritom zaznamenala pokles nových objednávok o tretinu a zisku o pätinu, keďže podmienky na trhu sa zhoršili.



Rovnako ako ostatné veľké priemyselné spoločnosti, aj výsledky Siemensu sú vnímané ako barometer globálnej ekonomiky. Zákazníci, ktorí si predtým vytvorili zásoby komponentov, aby sa vyhli ich nedostatku, odložili tiež nákup nového zariadenia a rozhodli sa znížiť svoje zásoby, uviedol Siemens.



Pokles dopytu bol zaznamenaný najvýraznejšie v Ázii a Austrálii, najmä v dôsledku slabnúceho dopytu z Číny.



Ale zároveň silnejší výkon divízie výroby vlakov pomohol vyrovnať pokles Digital Industries a zároveň divízia Siemens pre automatizáciu budov Smart Infrastructure mala svoj najlepší štvrťrok v histórii.



Hodnota nevybavených objednávok v súčasnosti dosahuje 113 miliárd eur a je najvyššie v histórii Siemensu, čo dáva konglomerátu dôveru do budúcnosti.