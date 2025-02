Šiesta žiadosť o platbu má byť predložená do konca júna tohto roka

Bratislava 5. februára (TASR) - Aktuálne prebieha príprava už šiestej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy. Na Európsku komisiu (EK) by mala byť predložená do konca júna tohto roka. Niektoré opatrenia sú však v rámci tejto žiadosti označené za problematické. Vyplýva to z materiálu z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



"Šiesta žiadosť o platbu obsahuje celkom 30 míľnikov a cieľov, ktorých splnenie je podmienené úspešnou implementáciou najmä dôležitých investícií, zameraných napríklad na obnovu rodinných domov, výstavbu a rekonštrukciu nemocníc, rozširovanie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, podporu digitálnych technológií a iné dôležité opatrenia," uviedol predkladateľ. Po splnení míľnikov a cieľov má byť Slovensku vyplatených 870 miliónov eur.



Jedným z problematických opatrení s nesplnenými úlohami v rámci šiestej žiadosti je Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov na Ministerstve dopravy (MD) SR. Aktuálny stav plnenia celkového cieľa je na úrovni deviatich percent. V rámci Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je problematickým opatrením Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity.



V rámci šiestej žiadosti sú aj dve problematické opatrenia s nesplnenými úlohami v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ide o Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky, ako aj Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov. Na Ministerstve vnútra (MV) SR ide o opatrenie Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru.



Predloženie siedmej žiadosti o platbu je plánované na október tohto roka. V súčasnosti prebieha štandardné hodnotenie piatej žiadosti o platbu, ktorá bola predložená v decembri minulého roka.