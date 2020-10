Sieť AAA Auto tento rok predá 73.000 vozidiel, bude expandovať

Bratislava/Praha/Varšava 6. októbra (TASR) - Skupina Aures Holdings tento rok predá vo svojej medzinárodnej sieti AAA Auto približne 73.000 vozidiel. Bude to piaty najlepší výsledok v 28-ročnej histórii spoločnosti, a to aj počas pokračujúcich dosahov pandémie nového koronavírusu. Informovali o tom na tlačovej konferencii predstavitelia spoločnosti.



Skupina bude naďalej pokračovať v expanzii, a to hlavne v Poľsku, kde počas nasledujúceho roku plánuje otvoriť až desať výkupných a predajných pobočiek. Skupina rastie aj v Českej republike a na Slovensku, kde prostredníctvom rekonštrukcií alebo sťahovania do výhodnejších lokalít zvyšuje kapacitu jednotlivých autocentier. Vo svojej rozvojovej stratégii skupina stavila na digitalizáciu predajných aj vnútorných procesov, do ktorých počas dvoch rokov bude investovať 5 miliónov eur.



"Pandémia nového koronavírusu ťažko zasiahla celý automotive sektor. Naše autocentrá boli na prelome marca a apríla na Slovensku a v Českej republike zatvorené, v Poľsku a v Maďarsku bol obmedzený voľný pohyb osôb. Tieto opatrenia mali tvrdé dosahy na objem našich predajov. Napriek tomu sa nám následne podarilo opäť obchodovanie pomerne rýchlo obnoviť. V auguste sme už boli približne na 90 % výkonu a v septembri sme sa priblížili k 100 %. To je veľký rozdiel oproti trhu nových vozidiel, ktorý klesol o viac ako štvrtinu," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Aures Holdings.



Vďaka tomu podľa nej doteraz za tento rok skupina v sieti AAA Auto predala 56.000 vozidiel, z toho v Českej republike 31.700, na Slovensku 10.700, v Poľsku 10.300 a v Maďarsku 2550. Sieť má v strednej Európe stabilne v ponuke celkom približne 12.000 vozidiel, z toho v Českej republike 8000.



Expanzia AAA Auto bude naďalej pokračovať, najmä v Poľsku, kde už pôsobí päť rokov a predala tam 46.000 vozidiel. Podľa plánov pred príchodom nového koronavírusu sa v tomto roku Poľsko malo stať druhým najväčším trhom siete po ČR. "Plánovali sme tu tento rok predaje až vo výške 20.000 automobilov, pričom na Slovensku predávame ročne asi 18.000 vozidiel, ale pre pandémiu toto číslo bude nižšie. Veríme, že tohtoročné plánované predaje splníme v ďalšom roku. K dosiahnutiu cieľa na budúci rok chceme v Poľsku ešte do konca tohto roku otvoriť štyri výkupné pobočky v mestách nad 150.000 obyvateľov a v závislosti od vývoja pandémie tiež jednu predajnú pobočku. V budúcom roku by sme potom v Poľsku radi otvorili 3 až 5 predajných pobočiek v hlavných mestách regiónov," avizovala Topolová.



Ďalšou cestou k zvýšeniu objemu predajov je pre spoločnosť digitalizácia predajných a interných procesov. "Ide nám hlavne o rýchlejšiu obsluhu zákazníkov, individuálnejší prístup a vyššiu mieru spokojnosti. Chceme podávať ešte transparentnejšie informácie o jednotlivých vozidlách. Naším cieľom je čo najzrozumiteľnejšie prevádzať zákazníka náročným procesom zaobstarania aj predaja vozidla," dodal Stanislav Gálik, výkonný riaditeľ inovačného laboratória AuresLab, ktoré pracuje na inováciách pre celú skupinu Aures Holdings.



Digitalizáciu urýchlila práve pandémia nového koronavírusu, pre ktorú musela spoločnosť po uzatvorení pobočiek na základe vládnych opatrení prakticky cez noc prejsť na online predaj vozidiel. Celkom bude skupina do digitalizácie v tomto a budúcom roku investovať 5 miliónov eur a pre realizáciu projektov v tejto oblasti už vytvorila 20 nových pracovných miest.