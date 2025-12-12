< sekcia Ekonomika
Sieť autobazárov AAA Auto kupuje Daniel Křetínský
Do dokončenia transakcie bude Aures Holdings fungovať ako doteraz a naďalej bude pôsobiť pod svojimi súčasnými značkami.
Autor TASR
Praha 12. decembra (TASR) - Najväčšia stredoeurópska sieť autobazárov AAA Auto mení majiteľa. Stopercentný podiel v spoločnosti Aures Holdings, ktorá vlastní nielen AAA Auto, ale aj značky Mototechna a Auto Diskont, kúpila medzinárodná skupina EP Equity Investment Daniela Křetínského. Firmy to oznámili v piatok s tým, že transakciu musia ešte schváliť regulačné úrady. Informoval o tom server novinky.cz.
Predávajúcim je fond Abris Capital Partners a ďalší akcionári. Cenu ani jedna zo strán nezverejnila.
Do dokončenia transakcie bude Aures Holdings fungovať ako doteraz a naďalej bude pôsobiť pod svojimi súčasnými značkami. Zároveň bude pokračovať v poskytovaní služieb zákazníkom na všetkých trhoch.
Aures Holdings, ktorému sa darí najmä na trhoch Česka, Slovenska a Poľska, dosiahol vlani prevádzkový zisk EBITDA na úrovni 68,2 milióna eur. To znamená zvýšenie o 14 %. Tržby vzrástli o 11 % na 1,25 miliardy eur.
Predávajúcim je fond Abris Capital Partners a ďalší akcionári. Cenu ani jedna zo strán nezverejnila.
Do dokončenia transakcie bude Aures Holdings fungovať ako doteraz a naďalej bude pôsobiť pod svojimi súčasnými značkami. Zároveň bude pokračovať v poskytovaní služieb zákazníkom na všetkých trhoch.
Aures Holdings, ktorému sa darí najmä na trhoch Česka, Slovenska a Poľska, dosiahol vlani prevádzkový zisk EBITDA na úrovni 68,2 milióna eur. To znamená zvýšenie o 14 %. Tržby vzrástli o 11 % na 1,25 miliardy eur.