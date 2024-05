Sieť Macy's zaznamenala v 1. kvartáli pokles tržieb aj zisku

New York 21. mája (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's vykázala za 1. štvrťrok pokles tržieb aj zisku. Prispeli k tomu náklady na reštrukturalizáciu. Výsledky spoločnosti však aj napriek poklesu prekonali očakávania Wall Street. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Vo februári spoločnosť Macy's predstavila plán reštrukturalizácie, ktorý zahŕňa zatvorenie približne 150 obchodov do roku 2026. Firma uviedla, že len v tomto roku jej to pomôže ušetriť na výdavkoch približne 100 miliónov USD.



Spoločnosť Macy's v utorok oznámila, že jej čisté tržby v 1. štvrťroku 2024 klesli o 2,7 % na 4,8 miliardy USD (4,42 miliardy eur).



Čistý zisk sa v prvých troch mesiacoch 2024 znížil o 60 % na 62 miliónov USD z vlaňajších 155 miliónov USD. Zisk na akciu klesol na 22 centov z 56 centov/akcia pred rokom.



Za celý rok 2024 sieť obchodných domov očakáva čisté tržby v pásme 22,3 až 22,9 miliardy USD. A zisk 2,55 až 2,90 USD na akciu.



Analytici predpovedajú spoločnosti za celý rok zisk 2,62 USD na akciu a tržby 22,81 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0861 USD)