Sieť občerstvenia McDonald's plánuje v Nemecku výraznú expanziu

Berlín 8. septembra (TASR) - Americký reťazec rýchleho občerstvenia McDonald's plánuje v najbližších rokoch v Nemecku výraznú expanziu. Informovala o tom agentúra DPA. Tá sa odvolala na vyjadrenia finančného riaditeľa McDonald's pre Nemecko Christopha Gehriga, ktoré zverejnila mediálna skupina Funke Media.



"Nemecku, ako lokalite pre biznis našej firmy, jednoznačne dôverujeme a v nasledujúcom období plánujeme pokračovať vo výraznej expanzii," povedal Gehrig.



Spoločnosť chce otvoriť tento rok 25 nových prevádzok s približne 50 zamestnancami v každej z nich. V nasledujúcich troch rokoch by sa počet nových prevádzok mal zvýšiť na 75 v každom roku. Do konca roka 2027 by tak v nových prevádzkach malo byť zamestnaných viac než 12.000 ľudí.



V strednodobom horizonte chce McDonald's otvoriť v Nemecku 500 nových prevádzok, viaceré z nich v oblastiach s vysokou hustotou dopravy, ako sú diaľnice alebo železničné stanice. "Zameriavame sa na rozšírenie prevádzok typu drive-in, keďže Nemecko je stále automobilovou krajinou a nepredpokladám, že sa to v dohľadnej dobe zmení," dodal Gehrig.



Čo sa týka zamestnania potrebného počtu ľudí v súvislosti s výraznou expanziou prevádzok, Gehrig vyzval na zníženie byrokratických prekážok pri zamestnávaní utečencov. McDonald's má v Nemecku v súčasnosti viac než 1400 prevádzok, v ktorých zamestnáva vyše 65.000 ľudí.