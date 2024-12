Sieť obchodných domov Macy's oznámila pokles zisku v 3. štvrťroku

New York 11. decembra (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's oznámila v stredu pokles zisku aj tržieb za 3. štvrťrok finančného roka 2024/2025. Prispela k tomu stále zvýšená inflácia, v dôsledku ktorej mnohí zákazníci pokračujú v presmerovaní výdavkov na základne položky, ako sú potraviny. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Spoločnosť, ktorá vlastní tiež luxusné obchody Bloomingdale's a kozmetický reťazec Bluemercury, v stredu zároveň zvýšila svoje prognózy tržieb za celý rok, ale znížila odhad zisku pre neisté ekonomické prostredie.



Zisk Macy's za tri mesiace do konca októbra 2024 klesol na 28 miliónov USD (26,60 milióna eur) alebo 10 centov na akciu zo 41 miliónov USD alebo 15 centov na akciu v 3. štvrťroku minulého finančného roka. Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 4 centy na akciu. Analytici však očakávali slabší výsledok, a to zisk 3 centy na akciu. Tržby spoločnosti za 3. štvrťrok klesli o 2,4 % na 4,74 miliardy USD zo 4,86 miliardy USD v minulom roku.



Spoločnosť Macy's v stredu znížila svoju prognózu ročného zisku. Najnovšie tak očakáva ročný upravený zisk 2,25 až 2,50 USD na akciu namiesto 2,34 až 2,69 USD na akciu v predchádzajúcej prognóze. Odhad tržieb za celý finančný rok do konca januára 2025 však revidovala smerom nahor, na 22,3 až 22,5 miliardy USD z 22,1 až 22,4 miliardy USD v predchádzajúcej prognóze.



(1 EUR = 1,0527 USD)