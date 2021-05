Sieť obchodných domov Macy's sa v 1. kvartáli vrátila k zisku

New York 18. mája (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's sa po bezprecedentnom uplynulom roku v 1. kvartáli 2021/2022 prekvapujúco dostala z červených čísiel. Zlepšila tiež svoj odhad príjmov za celý rok do konca januára 2022.



Spoločnosť, ktorej newyorský obchodný dom je najväčší na svete, vykázala za tri mesiace do 30. apríla 2021 čistý príjem 103 miliónov USD (84,82 milióna eur) po masívnej strate v rovnakom období minulého roka, keď boli tzv. nepodstatné obchody v USA zatvorené na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Po prepočítaní na akciu dosiahla spoločnosť čistý zisk 32 centov a upravený čistý zisk bez mimoriadnych položiek 39 centov/akcia.



Analytici z Wall Street predpovedali Macy's stratu v priemere 41 centov na akciu.



Tržby v sledovanom období stúpli na 4,71 miliardy USD z 3,02 miliardy USD pred rokom a tiež prekročili prognózy analytikov na úrovni 4,36 miliardy USD.



Macy's najnovšie očakáva za celý rok tržby v pásme 21,73 až 22,23 miliardy USD namiesto 19,75 až 20,75 miliardy USD v predchádzajúcom odhade a zisk na akciu 1,71 až 2,12 USD namiesto 40 centov až 90 centov.



Sieť obchodných domov, ktorá vlastní aj obchody Bloomemerdale a obchody s kozmetikou Bluemercury, presunula vlani veľkú časť svojho predaja do on-line priestoru a očakáva, že digitálne tržby dosiahnu v priebehu nasledujúcich troch rokov 10 miliárd USD. Počas pandémie však musela spoločnosť znížiť zásoby a zatvoriť niektoré obchody.



(1 EUR = 1,2143 USD)