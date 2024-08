Sieť obchodných domov Macy's sa v 2. štvrťroku vrátila k zisku

New York 21. augusta (TASR) - Americký reťazec obchodných domov Macy's sa v 2. štvrťroku obchodného roka 2024/2025 vrátil k zisku. Ale jeho tržby opäť klesli, keďže domácnosti v dôsledku vysokých nákladov na pôžičky obmedzili svoje výdavky a čoraz viac sa zameriavajú na nákup základných potrieb. TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a RTTNews.



Spoločnosť, ktorá prevádzkuje tiež luxusné obchody Bloomingdale a kozmetický reťazec Bluemercury, zároveň znížila svoju prognózu tržieb za celý rok.



Sieť obchodov Macy's vykázala za tri mesiace do konca júla 2024 zisk 150 miliónov USD (135,33 milióna eur) alebo 53 centov na akciu po strate 22 miliónov USD alebo 8 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Tento výsledok prekonal očakávania Wall Street, ktorá Macy's predpovedala v 2. štvrťroku zisk 30 centov na akciu.



Tržby reťazca však v sledovanom období klesli o 3,8 % na 4,94 miliardy USD z 5,13 miliardy USD v minulom roku a zaostali za prognózami analytikov vo výške 5,06 miliardy USD.



Sieť obchodných domov Macy's v stredu znížila svoju prognózu ročného predaja pre pretrvávajúcu slabosť spotrebiteľských výdavkoch v USA. Najnovšie tak očakáva ročné tržby v pásme 22,1 až 22,4 miliardy USD namiesto 22,3 až 22,9 miliardy USD.



Domácnosti v USA zápasia s vysokými nákladmi na pôžičky. Vyhľadávajú preto tovary za výhodnú cenu. To prinútilo aj Macy's ponúkať viac zliav v niektorých kategóriách v snahe prilákať spotrebiteľov s nižšími a strednými príjmami, čo však poškodilo marže spoločnosti.



(1 EUR = 1,1084 USD)