Sieť obchodných domov Macy's zaznamenala v 1. štvrťroku pokles zisku

New York 28. mája (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's zaznamenala v 1. štvrťroku finančného roka 2025/2026 pokles zisku aj tržieb. Odôvodnila to aj naďalej opatrným prístupom zákazníkov k míňaniu a takisto vplyvom obchodných sporov USA. Macy's zároveň znížila svoju prognózu zisku za celý rok do konca januára 2026. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Spoločnosť Macy's, ktorá prevádzkuje aj luxusné obchody Bloomingdale's a kozmetický reťazec Bluemercury, v stredu oznámila, že jej zisk sa za tri mesiace do konca apríla 2025 znížil na 38 miliónov USD (33,46 milióna eur) alebo 13 centov na akciu zo 62 miliónov USD alebo 22 centov/akcia v minulom roku.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 16 centov na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 15 centov/akcia.



Tržby Macy's v sledovanom období klesli na 4,79 miliardy USD z 5 miliárd USD, ale boli vyššie než 4,42 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.



Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok vrátane online kanálov pritom klesli o 2 %.



Za celý rok 2025/26 teraz spoločnosť očakáva upravený zisk v rozsahu 1,60 až 2 USD na akciu, čo je menej ako predchádzajúce rozpätie 2,05 až 2,25 USD na akciu.



(1 EUR = 1,1356 USD)