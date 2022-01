Signatári listu žiadajú odchod generálneho riaditeľa Lesov SR

Bratislava 13. januára (TASR) - Trinásť bývalých a súčasných zamestnancov štátneho podniku Lesy SR žiada odchod jeho generálneho riaditeľa Tibora Kőszeghyho. V otvorenom liste "Nemôžeme mlčať" žiadajú aj stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). V liste signatári napríklad uvádzajú, že niektorí z Kőszeghyho nominantov na čele odštepných závodov Lesov SR sa snažia o zvýšenie ťažby dreva aj v chránených oblastiach. Agrorezort aj Lesy SR kritiku odmietajú.



Signatári tiež upozorňujú, že hrozí prinavrátenie finančných tokov oligarchom, ako aj odvolávanie a prepúšťanie zamestnancov, ktorí sa podieľali na transformácii štátneho podniku.



Otvorený list adresovali signatári popredným politikom koaličného OĽANO – Hegerovi, ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi, životného prostredia Jánovi Budajovi, financií a predsedovi hnutia Igorovi Matovičovi a šéfovi poslaneckého klubu OĽANO Michalovi Šipošovi. Medzi signatármi listu je aj bývalý riaditeľ podniku Matej Vigoda, ktorý ho viedol za bývalého agroministra Jána Mičovského.



Agrorezort kritiku odmieta. "Minister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) aktívne presadzuje otvorený spôsob vládnutia, preto ponúka signatárom listu priestor na stretnutie a diskusiu, ak o to prejavia záujem," uviedol pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. "Zároveň vníma podporu súčasnému generálnemu riaditeľovi Lesov SR, ktorú vyjadrila drvivá väčšina zamestnancov tohto štátneho podniku," upozornilo agroministerstvo.



Zástupcovia odborových organizácií zamestnancov podľa MPRV ocenili zlepšenie ekonomickej situácie podniku a nový prístup k odmeňovaniu zamestnancov. "Preto podporujú súčasné vedenie v prebiehajúcich reformách na prospech podniku a jeho zamestnancov," dodal agrorezort.



Štátny podnik Lesy SR kritiku taktiež odmieta. "Vedenie štátneho podniku Lesy SR pri svojom konaní postupuje v súlade so zákonom o štátnom podniku, ostatnými právnymi predpismi a vnútropodnikovými normami. Obvinenia, resp. námietky uvádzané v liste sa nezakladajú na pravde a sú v priamom rozpore so skutočnosťami, realizovanými priamo v riadiacej praxi štátneho podniku," uviedol odbor komunikácie Lesov SR.



Obvinenia, že "noví riaditelia" chcú ťažbové zámery zosilniť mimo území národných parkov, nie sú podľa štátneho podniku pravdivé. "Naše výrobné plány sa striktne opierajú o schválené programy starostlivosti o les a každý z odštepných závodov ich plne rešpektuje," zdôraznili štátne lesy.



Lesy Slovenskej republiky zdôraznili, že v rámci uplatňovania princípov prírode blízkeho hospodárenia s dôrazom na ochranu životného prostredia štátny podnik v roku 2021 znížil objem ťažby medziročne o asi 100.000 metrov kubických (m3) a pre rok 2022 predpokladá ďalšie zníženie objemu ťažby o ďalších približne 100.000 m3 dreva.



Komunikačný odbor dodal, že vedenie Lesov SR má záujem o priamu a otvorenú komunikáciu so všetkými zamestnancami. Táto komunikácia však musí byť založená na reálnych faktoch a musí rešpektovať zásady vzájomnej úcty a porozumenia. Signatárom listu a zástupcom zamestnancov ponúkol Kőszeghy osobné stretnutie. "S poľutovaním konštatujeme, že ponuka na priamu komunikáciu bola zo strany signatárov odmietnutá," uzavreli štátne lesy.