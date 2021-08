Signifikantné plus vo výsledku BKS Bank

Bratislava 30.augusta (OTS) - Na viedenskej burze kótovaná BKS Bank, vsadila v predchádzajúcich rokoch na permanentnú medzinárodnú expanziu, digitalizáciu a udržateľnosť. Tento kurz vyústil do prekročenia výraznej hranice rastu. „Prvý krát sa nám podarilo v bilančnej sume prekročiť hranicu 10 miliárd Eur“, teší sa predsedkyňa predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer. K nárastu bilančnej sumy prispel dobrý vývoj úverových obchodov ako aj vkladových produktov. „Aj keď mnohé spoločnosti v prvom polroku trpeli kvôli obmedzeniam spôsobenými ochorením Covid-19, ochota investovať bola potešiteľne vysoká. V rámci koncernu sme poskytli nové úvery vo výške 1,1 miliardy Eur, čím naše pohľadávky voči klientom stúpli o 2,8 % na 6,8 miliárd Eur“, hovorí Stockbauer. Hoci primárne vklady dosiahli už koncom roka 2020 absolútny vrchol, nárast pokračoval ďalej aj v roku 2021.



Signifikantný nárast výnosu

Tieto úspechy z bežnej činnosti vyústili do vynikajúceho zisku vo výške 36,6 miliónov Eur (+16,8 miliónov Eur). K markantnému nárastu výnosov prispelo predovšetkým atraktívne prostredie na burze, nižšie opravné položky a zlepšený výsledok z majetkových podielov. Úrokový výnos vo výške 81,0 miliónov Eur síce zaostal za výsledkom z predchádzajúceho roka, súčasne ale klesli úrokové náklady o 12,3 % na 13,6 miliónov Eur. Na mnohých miestach sa neobjavila ani obávaná vlna platobnej neschopnosti podmienená pandémiou. Z toho vyplynula nižšia potreba tvorby opravných položiek. K 30. júnu 2021 vytvorila BKS Bank opravné položky v rozsahu 9,5 miliónov Eur, čo predstavuje redukciu o 5,9 miliónov Eur alebo 38,5 % oproti júnu 2020. Tým stúpol aj úrokový výnos po zohľadnení opravných položiek o 6,2 % na 58,0 miliónov Eur.



Veľmi dobrý vývoj obchodu aj na Slovensku

Alexander Novak, člen predstavenstva, chváli aj veľmi dobrý vývoj obchodu na Slovensku:



„Obzvlášť vysoký záujem sme vzbudili v segmente úverov, kde objem poskytnutých úverov na Slovensku narástol o 27,2 % na 167,6 miliónov Eur.“ BKS Bank pôsobí na Slovensku v bankovníctve a v oblasti lízingu a zamestnáva 40,6 spolupracovníkov.



Optimistický pohľad do druhého polroku Stockbauer a Novak hľadia do druhého polroka veľmi optimisticky.

„Snažíme sa s plným elánom uskutočňovať významné strategické míľniky. Pre trhy, na ktorých BKS Bank pôsobí, predpovedajú hospodárske prognózy zlepšenie a aktuálny pokrok v očkovaní dáva nádej tomu, že čas lockdownu je za nami. Preto sme optimistickí ohľadom ďalšieho obchodného vývoja spoločnosti BKS Bank.“