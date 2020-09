Na Slovensku sa spúšťa program na podporu inovatívnych spoločností

Bratislava 11. augusta (TASR) – Slovak Investment Holding (SIH) v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a s podporou Ministerstva financií (MF) SR vymyslel finančný nástroj, ktorý umožní podporiť inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou nového koronavírusu. V piatok o tom informovala SAPIE. Program s názvom SIH antikorona kapitál predstavuje konvertibilné úvery určené hlavne tým spoločnostiam, ktoré sa financujú prostredníctvom rizikového kapitálu.



Výzva je pre záujemcov o úver otvorená do 30. septembra, pričom úvery inovatívnym spoločnostiam budú poskytované do 31. decembra tohto roka.



Investície vďaka tomuto programu budú prístupné vo forme konvertibilného úveru so splatnosťou 18 až 36 mesiacov, pričom maximálna výška istiny a akumulovaných úrokov pri splatnosti nesmie presiahnuť 800.000 eur. "SIH bude poskytovať úvery od minimálnej hodnoty 200.000 eur za predpokladu potrebnej výšky tržieb alebo osobných nákladov záujemcov," spresnila spoločnosť.



"Tieto spoločnosti zvyčajne nespĺňajú - alebo spĺňajú iba v obmedzenej miere - podmienky na získanie úverového financovania z dôvodu nedostatočnej ziskovosti, ktorá je dôsledkom ich rastovej fázy a súvisiacich prevádzkových investícií do vývoja a implementácie produktov a služieb," vysvetlila aliancia. Pandémia podľa nej priniesla do finančných trhov neistotu, a teda aj odloženie investícií, lenže práve tie sú na rozvoj inovatívnych spoločností potrebné.



"SIH si dlhodobo uvedomuje význam inovatívnych spoločností pre budúcnosť slovenskej ekonomiky a spustením tohto finančného nástroja pokračujeme v podpore týchto spoločností ako jedného z našich strategických segmentov," vyjadril sa generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.



SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Podporuje strategické verejné aj súkromné investície na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov.



SAPIE združuje vyše 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku, a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusiu na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky.