SIH a Slovenská sporiteľňa sa dohodli na pomoci pre malé podniky

Bratislava 17. apríla (TASR) – Slovak Investment Holding (SIH) a Slovenská sporiteľňa (SLSP) sa dohodli na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení zavedených proti šíreniu nového koronavírusu.



"V rekordne krátkom čase sa nám podarilo spustiť finančný nástroj na podporu ekonomiky. Od zverejnenia zámeru k podpisu s prvou bankou prešli necelé štyri týždne. Dnešný podpis s jednou z najväčších bánk nás mimoriadne teší. Po Slovenskej sporiteľni budú v najbližších dňoch nasledovať ďalšie banky a my dúfame, že potrebná pomoc sa dostane čo najskôr a k čo najväčšiemu počtu zasiahnutých podnikateľov a podnikateliek," povedal Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH.



"Malé a stredné podniky sú základom slovenskej ekonomiky. Uvedomujeme si, že v kríze potrebujú pomoc rýchlo a Slovenská sporiteľňa v spolupráci so SIH-om vie podnikateľom pomôcť prekonať ťažké časy. Verím, že program záruk a úrokových dotácií, ktorý sme dnes ako prvá banka podpísali, dokáže firmám reálne pomôcť," uviedol Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo.



Do výzvy zverejnenej 30. marca sa prihlásilo deväť bánk. Alokácia na záručný program je zatiaľ 38 miliónov eur a delí sa medzi prihlásené banky proporčne podľa objemu poskytnutých úverov malým a stredným podnikom, ktoré jednotlivé banky evidovali ku koncu roka 2019. Už v najbližších dňoch sa objem záruk po dohode s Ministerstvom hospodárstva SR navýši asi o 57 miliónov eur.



V prípade záujmu MSP o úvery kryté SIH "antikorona zárukou" je možné navýšenie o dodatočné zdroje. SIH sa zároveň zúčastňuje na rokovaní vlády SR s bankami, výsledkom ktorých budú dodatočné záručné nástroje na podporu slovenských podnikov zasiahnutých koronakrízou.



SIH zverejnil výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja "SIH antikorona záruka" 30. marca 2020. Jeho cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb.



Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR. Bližšie informácie sa nachádzajú na webstránke www.sih.sk.