Hľadajú správcov nových fondov na podporu začínajúcich podnikov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Doba trvania fondu bude štandardne 10 rokov, z toho päť rokov na investičné obdobie a ďalších päť rokov na post-investičné obdobie, s možnosťou predĺženia o 1 + 1 rok.

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovak Investment Holding (SIH) vyhlasuje verejnú súťaž na výber správcov troch investičných fondov, prostredníctvom ktorých bude v rokoch 2026 až 2030 implementovaný nový finančný nástroj na podporu začínajúcich podnikov (SEED). Cieľom je posilniť slovenský startupový ekosystém, podporiť rozvoj inovatívnych firiem v raných fázach ich rastu a zároveň mobilizovať súkromný kapitál do oblasti rizikového financovania na Slovensku. Informovali o tom v utorok mediálni zástupcovia SIH.

Celková alokácia zo strany SIH bude 90 miliónov eur, teda 30 miliónov eur na jeden fond. Doba trvania fondu bude štandardne 10 rokov, z toho päť rokov na investičné obdobie a ďalších päť rokov na post-investičné obdobie, s možnosťou predĺženia o 1 + 1 rok. Právnou formou bude spoločnosť s ručením obmedzeným. Okrem SIH a správcu bude možné zapojenie ďalšieho súkromného investora. Očakávaná výnosnosť je na úrovni kumulatívnej ročnej miery návratnosti fondu vo výške 6 %.

Správcovia budú prostredníctvom fondov aktívne vyhľadávať investičné príležitosti na celom území SR, bez sektorového obmedzenia. Zároveň budú investovať do firiem s rastovým potenciálom a uplatniteľným produktom alebo službou. Okrem kapitálu budú poskytovať aj odborné know-how v oblasti riadenia, stratégie a rozvoja podnikania. Ich úlohou bude tiež podporovať ďalšie kolá financovania prostredníctvom následných (follow-on) a tzv. super follow-on investícií,“ priblížil holding.

Výška jednej investície zo zdrojov SIH sa bude pohybovať od 50.000 eur do 1 milióna eur. Finančné prostriedky investované zo strany správcu a prípadného súkromného investora sa do tohto limitu nezapočítavajú. Pri troch vybraných spoločnostiach bude možné realizovať aj super follow-on investície do výšky 2 miliónov eur.

Jedným z hlavných cieľov nového nástroja je podľa SIH mobilizácia súkromných zdrojov a ich dlhodobé zapojenie do trhu rizikového kapitálu. „Každý správca fondu bude povinný vložiť svoj kapitál, a to v minimálnej výške 2 % k zdrojom SIH. Ak bude súčasťou fondu súkromný investor, tak celkový podiel súkromného kapitálu (správca spolu s ďalším investorom) je limitovaný na úrovni 47 % k zdrojom SIH,“ vyčíslil holding.

Hodnotenie ponúk vo verejnej súťaži sa zameria najmä na objem mobilizovaného súkromného kapitálu, kvalitu a realizovateľnosť obchodného plánu fondu, skúsenosti a odborné kapacity navrhovaného tímu a preukázateľnú schopnosť realizovať investície do inovatívnych podnikov v raných fázach. Do verejnej súťaže sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v súťažných podkladoch, a to najneskôr do 30. júna 2026.

Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných aj súkromných investícií na Slovensku v oblasti konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov, infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky čerpá prioritne z fondov EÚ. Projekty financuje výlučne návratnou formou, nie grantovým spôsobom.
