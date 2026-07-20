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SIH investuje do slovenského fintechu Veslo 1,4 mil. eur
Veslo má od apríla 2026 spustenú produkčnú prevádzku na Slovensku a v Českej republike, viacero hotových produktov a prvých platiacich zákazníkov.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Štátny Slovak Investment Holding (SIH) investuje do slovenskej technologickej spoločnosti Veslo, ktorá zjednocuje platobnú infraštruktúru a stavia nad ňou digitálnu vrstvu, cez ktorú sa platobné a fintech služby dostávajú od poskytovateľov k obchodníkom. Celková výška aktuálneho investičného kola dosahuje 2 milióny eur, pričom SIH investuje 1,4 milióna eur a 0,6 milióna eur poskytuje súkromný investor. Prostriedky plánuje firma využiť najmä na ďalší vývoj platformy, rozširovanie ekosystému o nových partnerov a expanziu na zahraničné trhy. Informovali o tom v pondelok mediálni zástupcovia SIH.
Veslo má od apríla 2026 spustenú produkčnú prevádzku na Slovensku a v Českej republike, viacero hotových produktov a prvých platiacich zákazníkov. Spoločnosť buduje otvorený digitálny ekosystém pre platby a predaj v segmente malých a stredných podnikov. Do jedného celku prepája poskytovateľov platobných služieb, predajné organizácie, vývojárov softvéru pre prevádzky a samotných obchodníkov. Investícia SIH bola realizovaná formou konvertibilného úveru z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého cieľom je podporovať inovácie, výskum, vývoj a technologický rozvoj slovenských podnikov.
„V SIH hľadáme spoločnosti, ktoré dokážu riešiť reálne problémy prostredníctvom technológií a majú potenciál uspieť aj na medzinárodných trhoch. Predaj platobných služieb pre obchodníkov je stále výrazne fragmentovaný a neefektívny segment, a práve Veslo prináša platformový prístup, ktorý ho môže zjednodušiť a digitalizovať. Teší nás, že môžeme podporiť slovenský tím s ambíciou budovať škálovateľné technologické riešenie s európskym dosahom,“ zhodnotil riaditeľ priamych investícií holdingu Juraj Jusko.
„Investíciu od SIH vnímame ako potvrdenie, že smer, ktorý sme si vybrali, dáva zmysel, a pomôže nám ho výrazne zrýchliť. V segmente platieb a predaja sa pohybujeme viac ako pätnásť rokov a celý ten čas sme sledovali, ako si každý v reťazci, od poskytovateľov platieb až po servis, buduje distribúciu a obsluhu sám. Obchodník je kvôli tomu nútený koordinovať viacero dodávateľov, zmlúv a systémov naraz, bez jedného vstupného bodu, cez ktorý by k všetkému pristupoval. Veslo vzniklo z jednoduchej predstavy, dostať sa z pultu obchodníka o krok ďalej, do jeho telefónu. Chceme, aby všetko, čo prevádzka potrebuje, fungovalo na jednom mieste a na základe jedinej zmluvy,“ konštatoval spoluzakladateľ spoločnosti Adrián Švec.
SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných aj súkromných investícií na Slovensku v oblasti konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov, infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá prioritne z fondov EÚ. Projekty financuje primárne návratnou formou.
Veslo má od apríla 2026 spustenú produkčnú prevádzku na Slovensku a v Českej republike, viacero hotových produktov a prvých platiacich zákazníkov. Spoločnosť buduje otvorený digitálny ekosystém pre platby a predaj v segmente malých a stredných podnikov. Do jedného celku prepája poskytovateľov platobných služieb, predajné organizácie, vývojárov softvéru pre prevádzky a samotných obchodníkov. Investícia SIH bola realizovaná formou konvertibilného úveru z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého cieľom je podporovať inovácie, výskum, vývoj a technologický rozvoj slovenských podnikov.
„V SIH hľadáme spoločnosti, ktoré dokážu riešiť reálne problémy prostredníctvom technológií a majú potenciál uspieť aj na medzinárodných trhoch. Predaj platobných služieb pre obchodníkov je stále výrazne fragmentovaný a neefektívny segment, a práve Veslo prináša platformový prístup, ktorý ho môže zjednodušiť a digitalizovať. Teší nás, že môžeme podporiť slovenský tím s ambíciou budovať škálovateľné technologické riešenie s európskym dosahom,“ zhodnotil riaditeľ priamych investícií holdingu Juraj Jusko.
„Investíciu od SIH vnímame ako potvrdenie, že smer, ktorý sme si vybrali, dáva zmysel, a pomôže nám ho výrazne zrýchliť. V segmente platieb a predaja sa pohybujeme viac ako pätnásť rokov a celý ten čas sme sledovali, ako si každý v reťazci, od poskytovateľov platieb až po servis, buduje distribúciu a obsluhu sám. Obchodník je kvôli tomu nútený koordinovať viacero dodávateľov, zmlúv a systémov naraz, bez jedného vstupného bodu, cez ktorý by k všetkému pristupoval. Veslo vzniklo z jednoduchej predstavy, dostať sa z pultu obchodníka o krok ďalej, do jeho telefónu. Chceme, aby všetko, čo prevádzka potrebuje, fungovalo na jednom mieste a na základe jedinej zmluvy,“ konštatoval spoluzakladateľ spoločnosti Adrián Švec.
SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných aj súkromných investícií na Slovensku v oblasti konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov, infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá prioritne z fondov EÚ. Projekty financuje primárne návratnou formou.