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SIH s piatimi bankami spúšťa program na podporu energetických úspor
Zelené investície tak získajú nový impulz.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovak Investment Holding (SIH) prostredníctvom spoločnosti National Development Fund III. uzatvoril s piatimi bankami dohody o portfóliovej záruke. VÚB banka, Tatra banka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka budú implementovať Záručný nástroj na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Zelené investície tak získajú nový impulz, informoval v stredu SIH.
Program rozšíri možnosti financovania projektov, ktoré znižujú spotrebu energie, podporujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie a umožňujú hĺbkovú obnovu verejných budov. Určený je pre podniky všetkých veľkostí, subjekty verejnej správy a ďalšie oprávnené organizácie vrátane mimovládnych neziskových organizácií, cirkví a náboženských spoločností. Projekty môžu byť realizované priamo konečným užívateľom alebo prostredníctvom poskytovateľa energetických služieb.
Finančný nástroj kombinuje úvery poskytované bankami z ich vlastných zdrojov s portfóliovou zárukou NDF III. a grantom určeným na mimoriadnu splátku časti istiny úveru po úspešnom dokončení investície a splnení stanovených podmienok. Záruka môže kryť až 80 % istiny úveru. Grantová podpora môže dosiahnuť až 20 % pri projektoch podnikov a 49 % pri oprávnených projektoch obnovy verejných budov.
Program bude vďaka zapojeniu piatich bánk dostupný prostredníctvom ich obchodných sietí a vzťahových manažérov. Každá banka bude samostatne posudzovať žiadosti, oprávnenosť projektu, bonitu klienta a úverové riziko v súlade s podmienkami finančného nástroja a vlastnými úverovými pravidlami. SIH ani NDF III. nevstupujú do priameho zmluvného vzťahu s konečnými prijímateľmi a nerozhodujú o poskytnutí konkrétneho úveru.
Osobitnou súčasťou nástroja je možnosť realizovať investície prostredníctvom poskytovateľov energetických služieb. Tento model môže verejným vlastníkom budov sprístupniť technické know-how, prípravu projektu, realizáciu opatrení a dlhodobé riadenie spotreby energie. Pri garantovaných energetických službách možno splácanie investície previazať s dosahovanými úsporami. Konkrétna štruktúra projektu a financovania bude predmetom posúdenia príslušnej banky.
O financovanie budú môcť záujemcovia požiadať priamo v jednej zo zapojených bánk. Úvery v rámci programu bude možné uzatvárať a čerpať do 30. júna 2029, prípadne do vyčerpania dostupných zdrojov. Jednotlivé banky zverejnia konkrétne podmienky financovania, termín spustenia ponuky a spôsob podania žiadosti.
Program rozšíri možnosti financovania projektov, ktoré znižujú spotrebu energie, podporujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie a umožňujú hĺbkovú obnovu verejných budov. Určený je pre podniky všetkých veľkostí, subjekty verejnej správy a ďalšie oprávnené organizácie vrátane mimovládnych neziskových organizácií, cirkví a náboženských spoločností. Projekty môžu byť realizované priamo konečným užívateľom alebo prostredníctvom poskytovateľa energetických služieb.
Finančný nástroj kombinuje úvery poskytované bankami z ich vlastných zdrojov s portfóliovou zárukou NDF III. a grantom určeným na mimoriadnu splátku časti istiny úveru po úspešnom dokončení investície a splnení stanovených podmienok. Záruka môže kryť až 80 % istiny úveru. Grantová podpora môže dosiahnuť až 20 % pri projektoch podnikov a 49 % pri oprávnených projektoch obnovy verejných budov.
Program bude vďaka zapojeniu piatich bánk dostupný prostredníctvom ich obchodných sietí a vzťahových manažérov. Každá banka bude samostatne posudzovať žiadosti, oprávnenosť projektu, bonitu klienta a úverové riziko v súlade s podmienkami finančného nástroja a vlastnými úverovými pravidlami. SIH ani NDF III. nevstupujú do priameho zmluvného vzťahu s konečnými prijímateľmi a nerozhodujú o poskytnutí konkrétneho úveru.
Osobitnou súčasťou nástroja je možnosť realizovať investície prostredníctvom poskytovateľov energetických služieb. Tento model môže verejným vlastníkom budov sprístupniť technické know-how, prípravu projektu, realizáciu opatrení a dlhodobé riadenie spotreby energie. Pri garantovaných energetických službách možno splácanie investície previazať s dosahovanými úsporami. Konkrétna štruktúra projektu a financovania bude predmetom posúdenia príslušnej banky.
O financovanie budú môcť záujemcovia požiadať priamo v jednej zo zapojených bánk. Úvery v rámci programu bude možné uzatvárať a čerpať do 30. júna 2029, prípadne do vyčerpania dostupných zdrojov. Jednotlivé banky zverejnia konkrétne podmienky financovania, termín spustenia ponuky a spôsob podania žiadosti.