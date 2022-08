Síkela by podporil celoeurópske zastropovanie cien elektriny

Praha 24. augusta (TASR) - Český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela by z dôvodu vysokých cien elektriny podporil ich zastropovanie na celoeurópskej úrovni. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády, na ktorom jej členovia diskutujú o takzvanej úspornej tarife. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií Českej televízie a serveru iDnes.cz.



Síkela tiež uviedol, že uvažuje o zvolaní mimoriadnej európskej rady pre energetiku. Témou by boli ceny energií a možnosť stanoviť ich maximálnu výšku.



Túto možnosť naznačil v utorok po stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom aj český predseda vlády Petr Fiala. "Zhodli sme sa na tom, že vývoj cien elektriny, najmä v posledných dňoch, prekračuje všetky, aj tie najhoršie očakávania," povedal Fiala a dodal, že Česko chce iniciovať celoeurópske riešenie.



Česká vláda na rokovaní rozhoduje o konkrétnych parametroch takzvanej úspornej tarify, ktorá má pomôcť domácnostiam zvládnuť energetickú krízu. "Navrhnem, aby väčšie domácnosti, ktoré kúria tepelným čerpadlom, dostali od štátu celkovú pomoc vo výške až 18.000 korún (730 eur)," povedal pred rokovaním Síkela. Menšie domácnosti by mohli dostať približne 11.000 korún (takmer 450 eur).



